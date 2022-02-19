الصحة تعلن خطتها الوقائية للفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب من كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها الوقائية ضد فيروس كورونا ومتحوراته للفصل الدراسي الثاني، من خلال قطاع الطب الوقائي، وقالت الوزارة إنّها تهدف إلى استمرار تطعيم العاملين في العملية التعليمية، لمنع انتقال العدوى، والاكتشاف المبكر للحالات المشتبه فيها، ورفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

وأكدت الوزارة، أنّ أهم العناصرالتنفيذية للخطة تتضمن التباعد الجسدي، والواقيات الشخصية، وغسيل اليدين، والتطهير الدوري، وتوفير المستلزمات، ورفع الوعي الصحي.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التشديد على ارتداء الكمامات بشكل صحيح ومنع التزاحم عند استخدام باصات المدرسة، أو المواصلات العامة، وتطهير الأسطح المشتركة سواء كانت بالحافلات المدرسية، أو مقاعد الجلوس في الفصول، منوهة بأهمية التهوية الجيدة بالمواصلات الخاصة، وفي قاعات الدراسة أو الطعام بالمدرسة.

الصحة تنصح بتجنب الشراء من الباعة الجائلين

وشدّدت الوزارة، في خطتها الوقائية، على أهمية الاعتماد على الأطعمة المعدة مسبقًا في المنزل أو المقدمة من خلال التغذية المدرسة، وتجنب الشراء من الباعة الجائلين.

وأوصت الوزارة، بوجود ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعرض تنفسية لدى الطفل بعدم إرساله إلى المدرسة، وإبلاغ مسؤولي التواصل بالاشتباه والتوجه الفوري للفحص الطبي بالجهات الصحية، مؤكدة المسح الحراري لكل طفل قبل صعوده إلى أتوبيس المدرسة وقبل دخوله المدرسه.

حالات يمنع فيها ارتداء الكمامات

وأضافت الوزارة أنّه على العاملين بالتربية والتعليم، الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في السيطرة على الفيروس لحماية أنفسهم، وتقليل انتشار العدوى، مؤكدة أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس، لكنها تعطي الحماية بنسب معينة، وتخفف من شدة الأعراض في حال ظهورها، منوهة بتوفير كل اللقاحات لهم.

ووجهت رسالة إلى أولياء الأمور بتطعيم الطلاب باللقاحات لحمايتهم، لافتة إلى تقديم كل التسهيلات لهم.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة وجود نشاط معين يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يخفّض عدد الأفراد بكل مجموعة، مؤكدة حصر غياب الطلاب بشكل يومي وإبلاغ الزائرة الصحية بنتائج الحصر.

وشددت وزارة الصحة على أنه يمنع استخدام الكمامات في بعض الحالات، وتتمثل في الأطفال الأقل من المرحلة الإعدادية، وعند وجود صعوبة أو ضيق تنفس، يزيل الطالب الكمامة.