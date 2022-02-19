إصابات كورونا حول العالم تقترب من 422 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، من تسجيل 422 مليون حالة، وبلغت الإصابات حول العالم 421941363 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5891891 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس، إلى 346492416 حالة.

ارتفاع مجموع وفيات الفيروس بـ البرازيل إلى 643026 حالة وفاة

وسجلت البرازيل، 121027 إصابة بـ«كورونا» و1127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 27941476 إصابة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 643026 حالة وفاة، وفقا لم ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي هونج كونج، قالت رئيسة السلطة التنفيذية في كاري لام، إن المدينة تخطط لجعل اختبار كورونا إلزاميا لكافة سكانها، البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، سجل المغرب، 508 إصابة بـ الفيروس، و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1158145 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 15870 حالة وفاة.

البحرين تسجل حالتي وفاة بـ«كورونا»

وفي البحرين، سجلت وزراة الصحة، 3651 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس، إلى 485163 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 1435 حالة وفاة.

وفي الأردن، قال أمين عام وزارة الأوقاف، عبدالله العقيل، إن عدد الوفيات بين الأئمة والمؤذنين في المساجد على إثر إصابتهم بـ«كورونا» بلغ 25 وفاة وحوالي 1600 إصابة.

من جانبه، أشارت منظمة «الصحة العالمية»، إلى ثمة ظروفا مثالية في العالم لظهور نسخة جديدة من «كورونا» أكثر خطورة، وقال المدير العام لـ المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال «مؤتمر ميونخ للأمن»، أن الظروف الموجودة حاليا تعد مثالية لظهور نسخة أكثر عدوى وأكثر خطورة.

جيبريسوس: «كورونا» يقتل نحو 70 ألف شخص في العالم كل أسبوع

وأوضح جيبريسوس، أن «كورونا» يقتل نحو 70 ألف شخص في العالم كل أسبوع بينما لا تزال أنظمة الرعاية الصحية تتحمل عبئا مفرطا، وأشار المدير العام لـ«الصحة العالمية»، إلى أن الاقتصار على متابعة تطور الفيروس إجراء غير كاف بحد ذاته.