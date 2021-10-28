جنازة مهيبة لتشييع شهيد الشرطة في مداهمة وكر المخدرات بالدقهلية

شيع أهالي قرية «أشمون الرمان» وعزبة «الدنك»، في مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، في جنازة شعبية مهيبة، جثمان خفير نظامي يُدعى «محمد ياسر السعيد طبيخ»، الذي استشهد خلال مداهمة أحد أوكار تجارة المخدرات في قرية «ديمشلت»، أسفرت عن استشهاده، وإصابة رئيس مباحث دكرنس، وخفير آخر، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دكرنس العام، فيما كثفت أجهزة الأمن جهودها لتمشيط المنطقة، وتمكنت من قتل اثنين من المسجلين خطر، المتاجرين بالمواد المخدرة.

اشتباكات أوكار المخدرات في الدقهلية

وصلت جنازة الشهيد إلى مقابر «أشمون الرمان»، واستقبلها الأهالي وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء هستيري من أهله وزملائه وأقاربه، وانهيار عدد من أصدقائه من البكاء حزناً عليه.

بدأت الاشتباكات عندما خرجت قوة لمداهمة أوكار المخدرات بقرية «ديمشلت»، أسفرت عن إصابة الرائد محمد البنا، رئيس وحدة مباحث المركز، بعيار ناري في الكتف، وتم علاجه وخروجه من مستشفى دكرنس العام، وأصيب اثنان من الخفراء أفراد قوة المداهمة، استشهد أحدهما وهو الخفير «محمد ياسر السعيد طبيخ»، مقيم بقرية «الدنك»، متأثراً بإصابته، داخل المستشفى الدولي بمدينة المنصورة.

أمن الدقهلية يحاصر البؤر الإجرامية

ووجه مدير أمن الدقهلية، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقاً مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، وقطاع الأمن العام، لضبط العناصر الإجرامية.

ولقي اثنان من المسجلين مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار، وهما «محمد ع. أ.»، و«أحمد ح. أ.»، وتم ضبط الأسلحة الموجودة معهما، ومازالت عملية التطهير للمنطقة بالكامل مستمرة، وسط انتشار قوات الأمن والأمن المركزي على الطرق المؤدية للمنطقة.