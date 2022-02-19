حبس 7 تجار مخدرات بعد ضبطهم في حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز طوخ بحبس 7 تجار مخدرات ضبطتهم الأجهزة الأمنية خلال حملة مكبرة بقرى مركز طوخ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وأمرت بتحريز المضبوطات.

حملة مكبرة بطوخ

وكانت مديرية أمن القليوبية شنت حملة مكبرة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية لترويج المخدرات في قرى مركز شرطة طوخ، ما أسفر عن ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية ما يفيد بقيام حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدر،ة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مضبوطات حملة طوخ

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية، كما تمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 5251 حكما قضائيا متنوعا.

فيما واصلت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وأسفرت الحملة عن ضبط 2823 مخالفة مرورية، بينها 1246 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1117 مخالفة متنوعة، وضبط 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و54 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 29 دراجة غير مرخصة، وتحرير 37 مخالفة ملصقات، و257 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 12850 جنيها.