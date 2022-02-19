«الصحة» توضح طرق الإسعافات الأولية في حالة الإصابة بنزيف الأنف

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها موقعها الرسمي، مجموعة من النصائح والخطوات التي يجب على المواطنين القيام بها عند التعرض للإصابة بنزيف الأنف، وهذه الخطوات تعمل على تقليل فرص الإصابة بمضاعفات سلبية تؤثر على صحة الأشخاص الذين يتعرضون للنزيف عن طريق الأنف، لافتة إلى أن هذه النصائح تشمل جميع الفئات العمرية المختلفة.

طرق الإسعاف الأولية عند التعرض لنزيف الأنف

وحددت وزارة الصحة مجموعة من النصائح التي يجب على الأشخاص القيام فور التعرض مباشر عند التعرض للإصابة بنزيف الأنف، حيث تعمل هذه النصائح على تقليل الآثار الجانبية المصاحبة لأي نزيف خارجي يحدث، وتتمثل هذه النصائح في:

- المطالبة من المصاب بالنزيف بالضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت عظام الأنف بالسبابة والإبهام.

- يجب الاستمرار في الضغط لمدة عشر دقائق متواصلة ثم يخفف الضغط تدريجيا.

- المطالبة من الشخص الذي يتعرض لنزيف الأنف بأن يكون رأسه مائلا للأمام وهو جالس لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب بالغثيان.

- وضع شاش نظيف داخل أنف المصاب.

- طلب المصاب أن يتنفس من فمه.

- غسل وجه المصاب بالماء البارد.

التواصل بالإسعاف عند عدم توقف نزيف الأنف

وناشدت «الصحة» المواطنين عند استمرار نزيف الأنف وعدم توقفه الاتصال على الخط الساخن بهيئة الإسعاف «123» من أجل الحصول على الخدمات الطارئة من قبل الأشخاص المتخصصين والذين سيجرون الإسعافات الأولية اللازمة وينقلونه مباشرة إلى المستشفى من أجل التأكد من سلامته ووقف النزيف له.

نصائح «الصحة» للمواطنين ضمن أجندة 2030

وتحرص وزارة الصحة والسكان على توفير كل النصائح وطرق الوقاية للتعامل مع العديد من الأمراض والإصابات المختلفة، من خلال طرق التوعية البسيطة التي تقوم بها «الصحة» وحفاظا على أرواح المصابين من خطورة العدوى من الأمراض أو الإصابات الطارئة التي يتعرض لها المواطنون، وهذا في الإطار التوعوي لوزارة الصحة وتحقيق رؤية 2030.