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محمود مسلم

ضبط 3 أشخاص ضربوا عجوزا في الشارع بالغربية: كلمة السر «فيديو على فيسبوك»

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الوطن
01:43 م | السبت 19 فبراير 2022
حبس

حبس

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله تعدي 3 أشخاص بالضرب على مسن حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية.

عامل خردة يتهم 3 أشخاص بضربه في الشارع

بالفحص تمكّنت الأجهزة بمديرية أمن الغربية من تحديد المجني عليه وتبين أنه عامل خردة، مقيم بمحافظة الدقهلية وباستدعائه وسؤاله اتهم 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب دون حدوث إصابته حال تواجده بالشارع المشار إليه للعمل بجمع الخردة.

المتهمون يعترفون بواقعة الضرب

أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنَّهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقرّوا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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