مصرع ربة منزل تناولت أقراصا طبية زائدة لخلافات زوجية بالشرقية

قررت نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، صرف زوج من سرايا النيابة بضمان محل إقامته، بعدما اتهمته أسرة الزوجة بالتسبب في موتها لتعديه عليها بالضرب قبل وفاتها بـ3 أيام.

وفاة امرأة تناولت أقراص مهدئة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا، باستقبال مستشفى الحسينية المركزي لسيدة تلبغ من العمر 38 عاما، جثة هامدة، إثر تناولها كمية زائدة من الأدوية المهدئة والمخصصة لمعالجة الاكتئاب، وبسؤال أسرتها اتهمت زوجها بالتسبب في وفاتها وتعديه عليها بالضرب قبل الوفاة بـ3 أيام وكثرة الخلافات الزوجية بينهما.

خلافات زوجية وضرب قبل الوفاة بـ3 أيام

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم التحفظ على الزوج، وبمواجهته بأقوال أسرة المتوفية بشأن تعديه عليها بالضرب والتسبب في وفاتها، أفاد بحدوث خلافات بينهما قبل الوفاة بـ 3 أيام لرغبتها في الذهاب إلى منزل عائلتها في ساعة متأخرة من الليل، وعندما طلب منها الانتظار حتى صباح الغد والتوجه لأسرتها صباحا رفضت، وأصرت على الذهاب ليلا ما دفعه للتعدي عليها بالضرب لمنعها من الخروج.

وأشار إلى حدوث خلافات زوجية بينهما وتعود زوجته على تناول أدوية مهدئة، مضيفا أنها تناولت كمية من كبيرة من الأقراص تجاوزت الحد المسموح به طبيا خلال المرة الواحدة، ما أدى لإصابتها بحالة إعياء شديدة وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها ولكنها توفيت نتيجة تعرضها للتسمم بعد تناولها هذه الحبوب.

تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد معاينتها، من قبل الطب الشرعي كما قررت صرف الزوج من سرايا النيابة بعد الاستماع لأقواله.