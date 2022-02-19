تغيرات جديدة في استراتيجية «كريم» للنقل التشاركي داخل السوق المصرية

كشفت مصادر مطلعة بشركة كريم مصر للنقل التشاركي، عن تغييرات جديدة في استراتيجية الشركة داخل السوق المصرية، حيث قررت الشركة إطلاق مجموعة من التغيرات المتعلقة بالكباتن.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن القرارات الجديدة تتضمَّن زيادة الحد النقدي الخاص بالكباتن مع إمكانية السداد عبر العديد من أساليب الدفع بما في ذلك فوري وميزة والمحافظ الذكية، بالإضافة إلى التحويلات البنكية، ما يتيح للكباتن فترة أطول للقيام بمزيد من الرحلات وفقاً لأعلى معايير الجودة مع طرق أسهل للسداد.

خفض فترة انتظار الكباتن للعملاء لتصبح خمس دقائق

وأضافت، أن الشركة قررت خفض فترة انتظار الكباتن للعملاء لتصبح خمس دقائق لكل الرحلات، مع إمكانية تغيير المحافظة التي يعمل بها الكباتن بسهولة وبدون الحاجة للتسجيل من جديد في المحافظة الأخرى، لتسهيل عمل الكباتن في مختلف المحافظات والمُدن بدون الحاجة للقيام بالكثير من الإجراءات، ما يتيح لهم المزيد من فرص العمل في كل أرجاء الجمهورية.

إطلاق صفحة مخصصة على «فيس بوك» خاصة بالكباتن

وتابعت المصادر، أنه تقرر إطلاق الشركة، صفحة مًخصصة على «فيس بوك» خاصة بالكباتن وكل ما يتعلق بهم من خدمات ومميزات جديدة، ما يزيد من التفاعل بين إدارة الشركة والكباتن، مع منحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في مكان واحد يجمعهم مع الشركة.

وبحسب المصادر، فإن الهدف من تلك التغيرات توفير كل السبل التي تساعد الكباتن العاملين لديها واستمراراً لمساعدتهم على تحقيق المزيد من الربح مع الارتقاء بالخدمات التي يقدمونها لنطاق واسع من العملاء.

60 ألف فرصة عمل حتى 2019

ووفرت شركة كريم، نحو 60 ألف فرصة عمل حتى 2019، بزيادة أكثر من 5 أضعاف عن عام 2016 طبقاً لتقرير التأثير الاجتماعي والاقتصادي لشركة كريم في السوق المصرية والذي أعدته «أكسفورد إكونوميكس».