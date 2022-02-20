وظائف خالية لجميع الؤهلات بعمولات مجزية وبدلات.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن توفيرها عدد من الوظائف الخالية للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وجاءت تلك الوظائف لتناسب جميع المؤهلات الدراسية بمرتبات مجزية.

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية التي تم الإعلان عنها، لذلك توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، وفقما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة في شركة Men's Club

1- مدير منطقة، ويشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

2- مشرف منطقة، ويشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- مدير فرع، ويشترط أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 3 سنوات.

4- مساعد مدير فرع، ويشترط أن يكون لديه خبرة من عام إلى عامين.

5- مبيعات داخلي، ويشترط أن يكون لديه خبرة أو دون.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل للمتقدمين لـ الوظائف تكون في مناطق مختلفة حسب الوظيفة التي يتم التقدم لها، وجاءت الخريطة كالتالي:

* مدير منطقة «طنطا - كفر الشيخ».

* مشرف منطقة «القاهرة - الجيزة».

* مدير فرع «الاسماعيلية - شبرا الخيمة - الزقازيق».

* مساعد مدير فرع «بورسعيد - اشمون - دمياط - شرم الشيخ - بنها».

* مبيعات داخلى بالقاهرة و الجيزة «المهندسين - فيصل - الهرم - المعادى - حدائق القبة - مدينة نصر - شبرا - عين شمس - بنها».

* الصعيد «أسيوط - الأقصر - بنى سويف - المنيا - الغردقة».

* مدن القناة «السويس - بورسعيد - شرم الشيخ - العاشر من رمضان».

* مدن الدلتا «المنصورة - دمياط - مدينة السادات - ميت غمر – طنطا - كفر الشيخ - دسوق».

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات حسب كل وظيفة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- الحد الأقصى للسن يصل إلى 35 عام.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد للذكور.

الحقوق والمميزات

- الراتب يتم تحديده حسب كل وظيفة والخبرة بعد المقابلة.

- توفر الشركة للعاملين عموله مجزيه + بدل.

عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

- هناك فرص للترقي.