مديرة «الفرنسيسكانيات»: الفصل نظير الغياب.. وشعارنا للتيرم الثاني العطاء

بدأت المدارس صباح اليوم، استقبال الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، في جوء يسوده الهدوء التام ومراعاة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث شددت على منع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي في الفصول المدرسية وعدم تداول الأدوات المدرسية في الفصول حتى لا تنقل أي عدوى.

قالت بسمة فرح، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لغات بقصر النيل، إن المدرسة استقبلت الطلاب في صباح اليوم السبت، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها وجهت مجموعة من النصائح للطالبات حول كيفية الاستفادة من فترة الفصل الدراسي الثاني والعمل على تحسين المستوى العلمي لكل طالبة.

وأضافت «فرح» خلال كلمتها في بداية الفصل الدراسي الثاني، أن المدرسة ستطبق الفصل بسبب الغياب: «اللي تغيب تاني يوم ترجع بصحبة ولي أمرها» عدا الطالبات اللاتي يقدمن اعتذارات يقبلها طبيب المدرسة، موضحة: «كل من اجتهد حصل على التفوق ومن لم يجتهد وحصل على درجات متوسطة وضعيفة يجب عليها ألا تقول إن الامتحان كان صعباً مفيش حاجة اسمها الامتحان كان صعب»، مشددة على الطالبات بضرورة وضع خطة لتحقيق هدف معين وهدف أي طالبة هو التفوق والنجاح.

يجب على الحاصلات على درجات ضعيفة عدم اليأس

وحثت بسمة فرح، الطالبات على عدم اليأس، قائلة: «لا يوجد يأس ويجب على الحاصلات على درجات ضعيفة عدم اليأس بل التحلي بالصبر والمثابرة والإرادة القوية لتعديل الأسباب التي منعت الحصول على درجات مرتفعة»، مؤكدة أن شعار المدرسة للفصل الدراسي الثاني هو العطاء المحبة الثقة.

ونوهت بأن المحبة هي أساس الحياة، والمحبة الحقة تعني أن كل ما يتمناه المرء لنفسه يتمناه لغيره، والصديق الحقيقي هو من يعلو بصديقه، مشددة على كل طالبة بضرورة إعطاء واجباتها الأسرية حقها وواجباتها تجاه نفسها حقها في البحث والقراءة والاطلاع: «أجمل أيام تكتسب فيها الطالبة خبرات الحياة ونصيبها للحياة هي فترة الدراسة قبل الجامعية».

وحذرت بسمة فرح، الطالبات من التركيز على الدروس الخصوصية، مؤكدة أنها تضيع الوقت وتهدر اقتصاديات الأسرة، موضحة أن المدرسة حريصة على توفير تعليم على مستوى جيد لجميع الطالبات: «يجب على الطالبات التركيز على أعمال الحياة لأنها أهم من أعمال السنة ووجود الطالبة في الفصل يفيدها بشكل أفضل من عدمه».