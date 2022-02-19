وزيرا الثقافة والسياحة يشهدان ختام مهرجان أسوان الدولي التاسع

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ختام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والتي تقام مساء الاثنين 21 فبراير الجاري، من أمام معبد أبو سمبل، احتفالا بتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، ثم تنتقل إلى ساحة السوق بالمدينة وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

15 ألف مشاهد في 13 موقع ثقافي.. وتختتمه 18 فرقة من7 دول عربية وأجنبية

وصرح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المهرجان الذي استمر على مدار 7 أيام متواصلة قدم فعالياته في 13 موقعا بقري ومراكز محافظة أسوان وحضره ما يقرب من 15 ألف مشاهد من أبناء المحافظة وضيوف مصر من الأجانب، وأشار إلى أن دورة هذا العام أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، والبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، بإشراف من الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وأكد «عطوة» على أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 18 فرقة من 7 دول عربية وأجنبية هي «فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان»، ومن مصر فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة «أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح» للفنون الشعبية، وفرقتى «توشكى، وشلاتين» التلقائيتين، بالإضافة إلى المشاركة الأولي لفرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.