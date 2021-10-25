تعرف على شروط طرح 63 مزرعة سمكية للتأجير في دمياط

أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بدمياط، عن طرح 63 مزرعة سمكية بزمام منطقة دمياط للتأجير بمزاد محلى طبقاً لأحكام القانون (182 / 2018 ) ، والتى ستُعقد جلساته أيام «26 ، 27 ، 31»، من أكتوبر الجارى وأيام «7 ،8 ، 9، 10»، من نوفمبر المقبل، وذلك بمقر المنطقة بشطا بجوار مدرسة الصنايع فى تمام العاشرة صباحاً.

تعرف على الشروط العامة للتقدم للمزاد :-

أولاً: إحضار ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.

ثانياً: على المتقدم إحضار بطاقة الرقم القومي سارية.

قدم بطاقتك الضريبية وسجلك التجاري

ثالثا: تقديم البطاقة الضريبية وفي حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد شركة تضامن وسجل تجاري للجنة قبل التأجير وموعد المزايدة.

رابعا: يتم استكمال التأمين الابتدائي إلى التأمين النهائي وسداد القسط الأول على من يرسو عليه المزايدة ودفع 300 جنيه لشراء كراسة الشروط.

خامسا: على الراغبين فى التقدم للمزاد التوجه إلى مقر المنطقة لشراء كراسة الشروط مقابل مبلغ 300 جنيه.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية بإزالة السدود والمزارع السمكية المخالفة لقانون الصيد داخل بحيرة المنزلة كما قامت الهيئة الهندسية بتطهير البحيرة من الغاب وورد النيل، فضلا عن تطهير الحوش وإزالتها كما يتم تكريك الجزر العالية فيها للوصول لعمق متر و75 سم أو مترين حتى لا يعود المخالفين من جديد وهو ما أدى إلى إحداث تغير بيئي متمثلا في إعادة سريان المياه حيث دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة.