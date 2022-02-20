درجات الحرارة اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر.. أمطار خفيفة وبرودة

تقلبات جوية وأمطار غزيرة وثلوج شهدتها عدد من المناطق المختلفة أمس السبت، ما جعل المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس اليوم الأحد، الأمر الذي أدى إلى إصدار هيئة الأرصاد الجوية لتفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، وتتكون الثلوج على سانت كاترين.

كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن درجات الحرارة المعتادة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وترصد من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء اليوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم الأحد

كشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأحد:

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 18- 11

مطروح 18- 10

السلوم 19- 10

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 10

الزقازيق 19- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 18- 10

العريش 19- 11

رفح 19- 10

رأس سدر 18- 10

نخل 17-07

نويبع 18-15

طابا 16- 14

كاترين 11- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 20- 14

مرسى علم 21- 12

الفيوم 19- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 19 -08

قنا 20- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 23- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 20- 12

رأس حدربة 20- 12