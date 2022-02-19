جبالي: العالم العربي يمر بمنعطف خطير.. واستقراره مرهون بتسوية قضية فلسطين

أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنَّ تفشي الإرهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره.

وقال رئيس مجلس النواب، ‘ن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية، مشددًا على أنَّه علينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

دور البرلمانيين في دعم القضية الفلسطينية

وألقى حنفي جبالي كلمة أمام المؤتمر حول «دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي»، مؤكّدًا أنَّ «العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسؤولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية».

كما أكّد جبالي خلال كلمته، أنَّ استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.

وخلال كلمته، أكد جبالي أنَّ تفشي الإرهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي، وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره.

جبالي: يجب توحيد جهود الأقطار العربية على كل الأصعدة

كما أكّد رئيس مجلس النواب أنَّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب إلى توحيد جهود الأقطار العربية على كل الأصعدة والمستويات بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.