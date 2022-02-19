«الصحة» تحذر من تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس.. وتوجه بتطهير الفصول وتهويتها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها الوقائية للفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب من فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، وركزت على خطوات يجب القيام بها من قبل المدرسة وأولياء الأمور للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، وكذلك حماية الطلاب من خطر الإصابة بالفيروس ومتحوراته المنتشرة خاصة متحور أوميكرون.

وقالت إنه لا بد من منع دخول الباعة الجائلين المدارس أو التواجد أمامها، مشيرة إلى الحرص على تناول كل طفل وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل أو من خلال التغذية المدرسية.

استخدام زجاجة المياه الخاصة

وتابعت أنه لا بد من استخدام زجاجة المياه الخاصة، والتباعد بين الأماكن التي تقدم الوجبات المدرسية، مشددة على قصر تقديم الوجبات أو المشروبات داخل المدرسة على المصرح لهم بذلك وتحت الإشراف المباشر من إدارة المدرسة، لافتة إلى ضرورة استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد.

وأضافت الوزارة أنه في حالة وجود أماكن لتقديم الوجبات بالمدرسة يراعى التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر وتباعد الكراسي أيضا، مشيرة إلى أنه يجب عدم تجاوز قاعات الطعام نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية، وفي حالة توزيع الوجبات المدرسية يراعى استخدام المسئولين عن التوزيع القفازات النظيفة ذات الاستخدام الأحادي.

التهوية الجيدة للفصول

ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالتها للمدارس بأهمية التهوية الجيدة للفصول، والتطهير الدوري واستخدام المستلزمات التطهير المناسبة للأسطح، مشيرة إلى أهمية توفير رصيد احتياطي من الكمامات ووضعها بالعيادة أو مكاتب المسئولين بالمدرسة لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وطالبت الوزارة، إدارة المدارس بضرورة تكثيف بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرسة، وفي بداية ونهاية الممرات وبأماكن الأنشطة المدرسية، والتنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية، وتوزيع بعض المنشورات التوعوية التي تحفز اتباع الإجراءات الاحترازية وتشرحها بشكل مبسط.