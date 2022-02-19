الصحة: اللقاحات تحمي من أعراض ما بعد «كورونا».. أبرزها «النهجان»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن شحنات لقاح كورونا من المقرر أن تتوقف خلال الفترة القادمة، ويتم بدء الاستقبال بعد 3 أشهر، مؤكدا على وجود فائض في لقاحات كورونا تكفي لتطعيم 54 مليون مواطن، وتابع المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نعتمد سياسة جديدة لتطعيم المواطنين والوصول الى المستهدف لتحقيق مناعة القطيع لمواجهة متحورات فيروس كورونا».

لقاحات كورونا تحمى من متلازمة التعافي من الفيروس

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا تحمي كثيرا من متلازمة ما بعد كورونا والتي تظهر على متعافي الفيروس، موضحا أن متلازمة ما بعد كورونا هى أعراض تظهر على المتعافين من 3 إلى 6 أشهر، وتتضمن سعال وكحة وإحساس بالتعب والإرهاق والرغبة فى العزل المجتمعي، والنهجان، وبعض المواطنين تظهرعليهم مشاكل فى القلب، مشيرا إلى أن هذه الأعراض تزول مع متابعة الطبيب المعالج والمشرف على الحالة، وفي حال الحصول على اللقاح هذه الأعراض تكون خفيفة وقد لا تصاحب المتعافي.

التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: «طعمنا ما يقرب من 51% من المستهدف بلقاحات كورونا، وهناك توجيهات بالتوسعات في مراكز تلقي لقاحات كورونا وتسهيل مهمة الحصول على اللقاح للمواطنين، مشيرا إلى طرق التسجيل للحصول على اللقاح وتتضمن التسجيل على موقع الوزارة أو الذهاب إلى أقرب وحدة صحية، وهناك فرق طبية وفنية متخصصة للتسجيل، وهناك محطات مترو وسكك حديدة ومولات تجارية مقدم فيها اللقاحات».

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كما ناشدت المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها (105) للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس، وتلقي كافة إجابات الاستفسارات من المصادر الرسمية.