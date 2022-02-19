السجن 18 سنة للمتهمة بقتل ابنة صديقتها أثناء رعايتها

قضت محكمة شمال القاهرة اليوم المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لربة منزل بتهمة القتل العمد للطفلة «حنين»، و3 سنوات عن تهمة تعاطيها المواد المخدرة، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، لقتلها نجلة صديقتها التي تركتها معها لترعاها وقت سفرها، بمنطقة السلام.

تفاصيل الواقعة

تركت الأم الطفلة «حنين» مع صديقتها، لرعايتها أثناء سفرها للخارج، وعندما عادت لتأخذها لم تجدها، وأخبرتها صديقتها أنها تغيبت عن المنزل، فقامت والدة الطفلة بتحرير بلاغ بتغيب الطفلة.

وجاء في أمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة أنه خلال عام 2020 أودعت سيدة نجلتها مع المتهمة بسبب سفرها للخارج، إلا انها لم تحسن رعايتها أو معاملتها وكانت تتعدى عليها بالضرب المبرح حتى وافتها المنية من آثار التعذيب.

تقرير الطب الشرعي

وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أن المتهمة لم تكن تقصد قتل الطفلة، حسب ما وصف في الأوراق، ولكن الطفلة لم تتحمل آثار الضرب والتعذيب، وأن المتهمة حينها كانت تحت تأثير مخدر الهيروين، أي أنها لم تكن مدركة ما تفعله.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تقوم بتعذيب الطفلة حنين، بأدوات عدة، منها حزام جلد وسلك كهربائي، كما كانت تقوم بحرقها بملعقة ساخنة، في أنحاء متفرقة من جسدها، وقامت بضربها وتعذيبها مدة استمرت 5 أشهر متصلة، وضرب أفضى إلى موتها، كما عثر رجال المباحث أثناء تفتيش الشقة عن وجود كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتها أقرت بقتل الطفلة دون وعي منها أثناء تعذيبها وأقرت بتعاطيها للمواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أحالت القضية لمحكمة الجنايات.