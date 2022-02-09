حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 9-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتسم بالذكاء الحاد، فهو شديد البراعة في عمله، ولديه قدرة كبيرة على التأقلم مع الآخرين والظروف المحيطة المختلفة، ويحتل الترتيب الثالث بين الأبراج الفلكية المختلفة، بعد برج الحمل وبرج الثور، وهو قادر على علاقات متوافقة مع مواليد برج الأسد والحمل والدلو والميزان، وعلاقته ببرج العذراء والحوت أقل توافق.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة التعامل بثقة نحو أهدافك، إذ أن الوضع الفلكي داعم، ويساعدك ذلك أن تتعامل بثقة، عليك أن تستغل ذلك لتحقيق أهدافك وطموحك في العمل، ومحاولة كسب رضا المديرين لكي يجرى ترقيتك وتعمل في مكان أفضل من الذي تعمل به، وذلك وفق حظك اليوم مواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء أن تكون أكثر نشاطا، إذ أن القمر في برجك، يمنحك اليوم وسحرا وجاذبية.

عليك استغلال ذلك لكي تقوي علاقتك بشريك الحياة، وتكون أكثر سعادة وتقضي أوقات ممتعة معه.

مميزات مواليد برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء اجتماعي بدرجة كبيرة فهو محبوب من كل الأشخاص من حوله، وهو اجتماعي بدرجة كبيرة، ولديه عدد كبير من الأصدقاء، بسبب تواضعه إلى جانب أنه مرح وفكاهي، كما أنه يحب السفر في مختلف الدول للاطلاع على ثقافات الآخرين، و من أجل السياحة.

كما أنه يحب الاستكشاف ويحب خوض المغامرات من أجل المعرفة، مما يمنحهم مزيد من المساحة لاكتشاف الآخرين، ويتميز بسرعة بديهته فهو يكتشف كثير من الأمور الخفية ويعمل على إنجاز الأمور بدقة.

أما إمرأة برج الجوزاء فهي تلفت الأنظار بدرجة كبيرة، وشديدة المرح، وينجذب إليها الآخرين، فهي تنشر البهجة في المكان الذي تتواجد به.

عيوب مواليد برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب برج الجوزاء التقلب المزاجي الذي ينعكس على حياته المهنية ويجعله على عدم وفاق مع المديرين، إذ أنه يصعب عليه لالتزام بالمواعيد، ولديه تردد كبير في اتخاذ القرارت الهامة في حياته، كما يعاني من ازدواجية في الشخصية.