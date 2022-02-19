أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 19-2-2022.. مستقرة لتراجع الخامات

واصلت أسعار الحديد والأسمنت الاستقرار في محافظات مصر اليوم السبت 19-2-2022، لتستقر طيلة 19 يومًا متتالية في مصر وسط توقعات باستقرار الأسعار حتى آخر شهر فبراير في السوق المحلية مدعومًا لثبات أسعار خامات الحديد والأسمنت واستقرار الدولار.

حديد التسليح يعاني من الركود

عانى منتج حديد التسليح والأسمنت في فبراير الجاري من تراجع أعمال البناء لدى الأهالي التي تمثل 60% من حجم الطلب على مواد البناء والتقلبات الجوية التي تعرقل عمليات البناء، حيث تعد الشتاء من الشهور التي تتراجع فيها أعمال البناء بالمقارنة بالصيف وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار حديد التسليح اليوم

استقر سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 19-2-2022 في المصانع المنتجة له بفارق طفيف فيما بينها، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- يباع حديد عز بسعر 15150 جنيها.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ14300 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 14300 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 14500 جنيه.

يباع حديد عطية بسعر 14300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

فيما سجلت أسعار الأسمنت في محافظات مصر اليوم السبت 19-2-2022 استقرارا سعريا

- وبيع الأسمنت المسلح بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت النصر 1090 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويس 1100 جنيه.

- أسمنت السويدي 1140 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1110 جنيهات.

- أسمنت قنا 1070 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد 750 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط:

كما سجّلت أسعار الأسمنت المخلوط استقرارًا سعريًا اليوم السبت 19-2-2022

- بيع طن أسمنت «الواحة» بسعر 790 جنيهًا.

- كما بيع طن أسمنت «العمران 888» بسعر770 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- يباع أسمنت الأبيض العادة بسعر 2600 جنيه للطن.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2500 جنيه.