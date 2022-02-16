سعر طن الحديد اليوم.. حديد عز يسجل 15300 جنيها

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخير عن سعر طن الحديد في الشركات العاملة بالقطاع المصري، وبالأخص حديد عز الذي يعتبر الأشهر في المجال، وللمهتمين بأسعار مواد البناء بجميع أنواعها، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حالة الحديد والأسمنت في مصر اليوم.

سعر طن الحديد اليوم

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إنَّ أسعار مواد البناء ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 50% في بعض المواد مثل الأسمنت بينما ارتفع سعر طن الحديد بنسبة 20%.

وأضاف «الزيني»، أنَّ أسعار الحديد ارتفعت في بداية اليوم، ليسجل سعر الحديد من أرض المصنع ما بين 14500 جنيه إلى 15300 جنيه، في السوق المحلي، ولتسجل كالآتي:

ووصل سعر طن حديد بشاي إلى 15050 جنيهًا، بينما سجل سعر حديد العتال 15050 جنيهًا، ووصل سعر حديد عطية إلى 14300 جنيه، بينما سعر حديد سرحان 14500 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 14500 جنيه، بينما حديد المصريين 15 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد الكومي 14600 جنيه، بينما سعر حديد المعادي 14600 جنيه، ووصل سعر حديد العشري إلى 14600 جنيه، ووصل سعر حديد مصر ستيل إلى 14900 جنيه.

سعر حديد عز

وجاء سعر حديد عز ضمن أعلى شركات بيع الحديد في مصر، ليصل سعر الطن لنحو 15300 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

وأضاف «الزيني»، أنَّ سعر طن الأسمنت ارتفع اليوم ليسجل ما بين 1250 إلى 1300 جنيه، مثل 800 إلى 850، بعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت.