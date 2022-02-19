انطلاق مؤتمر «مهندسون في حب مصر» بالأقصر.. والقائمة تستعرض برنامجها

انطلقت في محافظة الأقصر، منذ قليل، فعاليات مؤتمر «مهندسون في حب مصر»، التي تخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الحالي، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة في الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل.

توافد المهندسين بالمحافظة لحضور المؤتمر

وتوافد عدد من المهندسين على نادي التجديف بكورنيش النيل بالأقصر، لحضور مؤتمر المهندس هاني ضاحي وقائمته التي تضم 11 مهندسًا في التخصصات المختلفة.

ويحضر فعاليات المؤتمر محمد حسن إدريس أول نقيب للمهندسين في الأقصر، وعدد كبير من القيادات والمرشحين في انتخابات نقابة مهندسي الأقصر.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون.

وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمهندسين 23 مهندسا.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وتابعت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

رابط للاستعلام إلكترونيا عن اللجان الانتخابية

وأشارت اللجنة إلى أن يوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وخصصت نقابة المهندسين رابطا للاستعلام إلكترونيا عن اللجان الانتخابية تسهيلا على المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية على مستوى الجمهورية، طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.