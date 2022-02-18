«الأقصر منورة بولاد مصر».. حملة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية

أوصت لجنة تسويق السياحة الثقافية برئاسة محمد عثمان، بضرورة تبني خطة لزيادة معدلات حركة السياحة الداخلية بعد الاقبال الكبير من السياح المصريين لزيارة الأقصر وأسوان خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اللجنة ترفع حاليا شعار «الأقصر منورة بولاد مصر»، لجذب أكبر عدد من المصريين لزيارتها.

وأوضح أن العديد من الدول الأوربية تعتمد على السياحة الداخلية لمواطنيها خلال أوقات الأزمات وهو ما ظهر جليا خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وهو ما قلل من خسائرها الإقتصادية.

متوسط انفاق المصري يقترب من السائح الأجنبي

وقال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن متوسط انفاق السائح المصري حاليا يقترب من نظيره الأجنبي، لافتا إلى أن الأقصر جذبت العديد من الأسر المصرية لزيارتها خلال الموسم الشتوي الجاري، موضحا أن المواطنين المصريين قاموا خلال زيارتهم للأقصر بالعديد من الأنشطة السياحية على غرار رحلات البالون والتي حظيت بشعبية كبيرة لدي المصريين لدرجة أن هناك رحلات كاملة كان روادها مصريين بنسبة 100%.

كذلك هناك إقبال كبير على ركوب «الحنطور» والتجول به داخل المدينة، وزيارة مختلف المقاصد الأثرية، منوها أن الأقصر شهدت رواجا كبيرا حيث أقبل المصريون على البارزات، وشراء منتجات التوابل التي تشتهر بها المدينة والهدايا التذكارية من المنتجات اليدوية، وغيرها من مسارات الإنفاق.

طريق الكباش جذب العديد من المصريين لزيارتها

وأضاف «عثمان»، فى تصريحات صحفية اليوم، أن السياحة الداخلية يجب أن تكون مكونا أساسيا من حجم دخل السياحة، مؤكدا أن طريق الكباش جذب العديد من المصريين من فئات مختلفة، أسر وشباب، لافتا إلى أن السياحة الثقافية والأثرية أحد المكونات المهمة في بناء الشخصية ورفع الوعي لدي الموطن وتغزيز الانتماء، وأن المصريين كانوا يرددون خلال زيارتهم لكورنيش الأقصر أغنية «الأقصر بلدنا»، وصورهم في المدينة تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي .

الأقصر عاصمة المؤتمرات

وبحسب «عثمان»، رصدت لجنة تسويق السياحة الثقافية، انعكاسات تطوير البنية الأساسية في محافظة الأقصر علي زيادة معدت جذب الحركة، من خلال تشجيع البرامج السياحية المشتركة، وجذب المصريين، لافتا إلى أن أبرز نتائج ذلك هو احتضان الأقصر لـ39 مؤتمرا خلال العام الجاري 2022 للحد الذي تصبح الأقصر عاصمة المؤتمرات، مؤكدا أنها فرصة مهمة للترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، وجذب المستثمرين السياحيين إلى المدينة.