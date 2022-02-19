أسرة طفل «واقعة السحر» لفتح مقبرة أثرية بالشرقية: «أكل محشي فيه طلاسم»

اتهمت أسرة بقرية الدميين التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، شخصا «أحد جيرانهم» وزوجته وشقيقه، بالتسبب في إصابة ابنهم بحالة «غير طبيعية» وإعطائه «شاي ومحشي» مخلوطين بمياه غير نظيفة وبها طلاسم سحرية لسلب إرادته وتنفيذ ما يريدونه في إطار خطتهم لاستغلاله للتنقيب عن الآثار لفتح مقبرة أثرية.

إصابة الطفل بحالة غير طبيعية

«ابني في حالة غير طبيعية وبيهلوس بشتائم وكلام غريب».. بتلك الكلمات كشف السيد منصور مقيم بمركز فاقوس، والد الطفل «محمود» 15 عاما، تفاصيل الواقعة موضحًا أن المتهمين استغلوا علاقة صداقة تربط نجله بابنهم «مصطفى»، كونهما طالبين في الصف الثالث الإعدادي وفي ذات المدرسة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يوم الخميس الماضي بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي اصطحب ابن المتهمين ابني وتوجها إلى منزل الأول الذي يبعد عن منزلنا نحو 200 متر بقرية الدميين وبقى في منزلهم نحو ساعتين أو ثلاث ساعات وبعد عودته لحظنا تغيرات على تصرفاته وحالته النفسية وبدأ يتحدث بكلام غير مفهوم مثل «مقبرة، أخضر، أحمر، تماثيل» ولم نستطع تفسير قوله».

والد الطفل: ابني تحدث عن مقبرة وردد كلاما غير مفهوم

وأردف: «في صباح اليوم التالي اصطحبته وتوجهنا لأداء صلاة الجمعة كعادتنا ولكني والمصلين فوجئنا به يصرخ ويردد شتائم بصوت عال فقمت على الفور باصطحابه وعدنا إلى المنزل وبدأت أبحث عن سبب ما يحدث له فأخبرني أحد الأشخاص باستدعاء أحد قراء القرآن الكريم والذي أكد أنه مصاب بسحر».

ولفت إلى أنه علم أن ابنه كان بصحبة زميله وجلس في منزل أسرته فترة من الوقت وبعد ذلك تغيرت حالته وبسؤاله أجاب بكلمات متقطعة قائلا: «أكلت محشي، شاي، مياه، مقبرة، قرآن، شيخ كان بيقرأ».

وأكمل: «فوجئنا بوالدة زميل ابني وشقيقتها تزورنا في المنزل وتخبرنا أن ابني أصيب بإغماء عندما كان في منزلهم وقاموا بتنويمه لفترة من الوقت حتى يستعيد عافيته، فيما أخبرني صهرهم أن ابني سقط عليه لوح زجاج ونام لديهم بعد شعوره بالتعب».

وتابع: «شعرنا بالشك تجاههم خاصة وحررنا محضرا ضدهم واتهامهم بإعطائه طعاما مسحورا بأعمال سحر أسود لاستغلاله للتنقيب عن الآثار».

وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين وتدخل بعض الأهالي للصلح والتنازل عن المحضر وتم الاتفاق على عقد جلسة عرفية ولكن بشرط أن يستعيد ابني عافيته ويعود إلى حالته الطبيعية.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا من أسرة الطفل «محمود السيد منصور» 15 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي باتهام كل «مصطفى . م . ص» وزوجته وشقيقه باستدراج ابنهم وإعطائه طعاما مسحورا بهدف استغلاله للتنقيب عن الآثار.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.