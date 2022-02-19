«الري»: لا أمطار من بعد ظهر الغد.. ونفذنا 1500 منشأة للحماية من السيول

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ أعمال المتابعة الخاصة بالأمطار الغزيرة والسيول تبدأ قبل حدوث الأمطار والسيول بـ72 ساعة عبر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط في الوزارة، موضحًا أن الغد لن يشهد سقوط أمطار، إلا بعض الأمطار الخفيفة على أقصى شمال شرق مصر وبعد فترة الظهر لن تسقط أي أمطار.

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم على قناة «dmc»: «من خلال استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية يتم التنبؤ بأماكن وشدة هطول الأمطار في جميع أنحاء الجمهورية وهناك مجموعة عبر تطبيق التراسل واتس آب بها نحو 300 من كبار القيادات والمسؤولين في الدولة والوزارات المعنية والمحافظات، ويتم بشكل فوري نشر الأخبار الخاصة بتوقعات الأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام».

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «الجهات المعنية تتخذ كل الإجراءات المطلوبة لتفادي أي آثار قد تنتج عن الأمطار والسيول».

الوزارة تعمل في أكثر من اتجاه

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في أكثر من اتجاه، إذ كانت سباقة في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأمطار والسيول التي تتساقط في المناطق الصحراوية والجبال، حيث نفذت 1500 منشأة خلال السنوات الماضية للحماية من أخطار السيول، وكان لها دورا كبيرا على مدى سنوات طويلة في التعامل مع هذه الأمطار.

التعامل مع أمطار الدلتا وشمال الصعيد

وأكد أن الوزارة تتعامل مع أمطار محافظات الدلتا وشمال الصعيد حيث تتعرض أراضيها الزراعية لأمطار خطيرة، فعندما تتساقط عليها كميات كبيرة من الأمطار تتشبع التربة وقد تسبب غرق البيوت والطرق، وقبل سقوط هذه الأمطار يتم تخفيض مناسيب المياه في جميع الترع والمصارف وتشغيل وحدات الطوارئ ووحدات رفع المياه على المصارف بأقصى طاقة حتى تتحرك أي مياه زائدة عن سطح التربة بسريان طبيعي ليتم التخلص منها إلى الترع والمصارف ثم نقلها إلى المحطات لأماكن بعيدة.