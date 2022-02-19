«تنبؤ الري» يكشف موعد توقف سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية

كشف تقرير أصدره مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن موعد توقف سقوط الأمطار التي ضربت البلاد أمس واليوم، مؤكدا على أنه لن تسقط أمطار غدا الاثنين، فيما تتعرض مناطق أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مليمتر، غدا الأحد.

مناطق الأمطار والسيول

وتابع المركز، أن اليوم السبت شهد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية بلغ حجمها 20 مليمتر وتعرضت كذلك مناطق سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين 5 إلى 15 مليمتر، وتعرضت مناطق من الوجه البحري والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة، تراوحت بين 1 إلى 5 مليمترات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، والتي أدت إلى سيول على محافظات سيناء وخليج السويس.

وزير الري: اتخذنا كافة الإجراءات والتدابير

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم اتخاذ التدابير والاستعدادات خلال أمس واليوم وغدا، لتجنب الآثار السلبية للسيول المتوقع حدوثها بفعل الأخدود العلوي، الذي تسبب في سيول في مناطق البحر الأحمر، وشبه جزيرة سيناء.

وأضاف الوزير لـ«الوطن» أن الوزارة تتابع معدلات سقوط الأمطار ومناطق سقوطها من خلال الأقمار الصناعية وتواجد المهندسين والفنيين على الأرض، مؤكداً على أن المنشآت التي أقامتها الوزارة خلال السنوات الماضية تسببت في حماية الأرواح والممتلكات العامة التي تقدر بمليارات الجنيهات، سواء كانت طرق أو شبكات كهرباء وموانئ ومنشآت سياحية، لافتاً إلى أنها تصل إلى 1500 منشأة للحماية من السيول.

تنفيذ 16 سد وبحيرة وحاجز إعاقة

وتابع الوزير أنه من المستهدف أيضا استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ 16 سد وبحيرة وحاجز إعاقة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن قناة صناعية بمناطق وادي بعبع وسرابيط الخادم والرحبة والنفوس ونسرين بمحافظة جنوب سيناء، كما تم إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه بمخرج وادي بعبع بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، كذلك يجري تنفيذ 15 منشأة أخرى لحماية مدينة مرسى علم عبارة عن 10 بحيرات وسدين وقناة صناعية ومعبرين أيرلندي لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.