تساقط الثلوج على سانت كاترين.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة العواصف

تعرضت مدينة سانت كاترين منذ قليل، لتساقط ثلوج غزيرة، وتراكمت طبقات خفيفة من الثلوج على السيارات والطرقات، واكتست المدينة باللون الأبيض لتشبه في مظهرها العام المدن الأوروبية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن درجة الحرارة انخفضت بشكل كبير فوق الجبال وداخل المدينة وتعرضت المدينة لأمطار قوية تبعتها تساقط للثلوج، موضحا أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الثلوج خاصة أنه من المتوقع هبوب عواصف ثلجية.

إغلاق جبل موسى

أكد رئيس مدينة سانت كاترين أنه تقرر إغلاق الرحلات السياحية إلى جبل موسى اليوم بسبب موجة الطقس السيئ وتساقط الثلوج، مشيرا إلى أن درجات الحرارة فوق قمم الجبال انخفضت إلى 8 درجات تحت الصفر، مضيفا أن صعود السياح الجبال اليوم يمثل خطورة كبيرة خاصة مع توقعات بهبوب عواصف ثلجية.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات بالمدينة تحسبًا لازدياد الثلوج.

أمطار بطور سيناء

تعرضت مدينة طور سيناء منذ قليل ومدن أخرى بمحافظة جنوب سيناء لأمطار غزيرة تسببت في تراكمات تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإزالتها.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هيئة الطرق والكباري بالتنسيق مع مجالس المدن قامت بإزالة الاطماءات.

وتابع المحافظ أن جميع الطرق مفتوحة أمام حركة المرور عدا طريق وادي فيران سانت كاترين، مشيراً إلى أن الطريق سوف يُفتح خلال ساعات بعد إزالة مخلفات السيول.