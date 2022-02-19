تأجيل محاكمة طبيب شهير متهم بالاتجار في الأدوية المخدرة لـ22 فبراير

أصدر المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم قرارا بتأجيل جلسة محاكمة «خالد .ك» طبيب شهير لاتهامه في حيازة أدوية مخدرة للجلسة الثلاثاء 22 فبراير القادم للنطق بالحكم.

جنايات المحلة تؤجل جلسة محاكمة طبيب شهير لجلسة 22 فبراير

وكانت هيئة المحكمة الموقرة قد استمعت للمحامي الدفاع عن الطبيب المتهم والذي كشف عن بطلان إجراءات ضبطية القضائية للأعضاء العلاج الحر بمديرية الصحة بطنطا.

وأضاف محامي الدفاع في مرافعته تعرض الطبيب المتهم للوعكه صحية مفاجئة احتجز خلالها بمركز القلب للنيل الرعاية الصحية فضلا عن تقديمه شهادات طبية وعلاجية.

موافقات التموين الطبي بجوده تعاملات قانونية بحيازة الأدوية

كما بين محامي الدفاع موافقات التموين الطبي بجودة تعاملات قانونية بحيازة الأدوية المخدرة للاستخدام في إجراء عمليات جراحية داخل المركز الطبي الخاص به.

وكان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعطى توجيهاته بتشكيل لجنة مكبرة بقيادته من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية.

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بتكثيف الحملات التفتيشية على العيادات والمركز الطبية.

تفاصيل ضبط أدوية مخدرة داخل مركز طبي خاص بالمحلة

كما ضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدول الأول والثالث من قانون المخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثاني وأدوية مسببة للإجهاض وأدوية مسجلة بوزارة الصحة ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بإجمالي عدد 3652 وتم قيد المحضر برقم 10338 لسنة 2021 جنح أول المحلة الكبرى كما تم العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك من خلال مرور اللجنة المشكلة بقيادة وكيل الوزارة وبعضوية الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة للصيدلة والدكتور حامد محمود والدكتور أحمد الشيخ، بالتنسيق مع مباحث تموين المحلة.