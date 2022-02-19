2877 جنيها قسط الميكروباص الشهري في مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن المبادرة تواصل تسليم سيارات التاكسي الأجرة والميكروباص بالتقسيط على 7 و10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3%، مؤكدا أن الهدف من المبادرة إحلال السيارات التى مضى على تصنيعها 20 عامًا وأكثر واستبدالها بأخرى حديثة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة نجحت فى تسليم ما يقرب من 1500 سيارة ملاكي وتاكسي وميكروباص خلال يناير 2022، وتم الموافقة على ما يقرب من 1300 سيارة خلال فبراير الجاري، منها حوالي 900 سيارة تاكسي وميكروباص عن طريق التقسيط من 7 إلى 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3%.

30 بنكا تشارك في مبادرة إحلال السيارات

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن 30 بنكا مشاركة فى مبادرة تقسيط السيارات ومعتمدة من وزارة المالية، ويتم تحويل أوراق السيارة لها بعد فحصها وبيان مدى انطباق شروط مبادرة عليها، ويتم إرسال الطلب إلى البنك للاستعلام عنه.

وأوضح أن سيارات الميكروباص فى مبادرة إحلال السيارات تتم بتقسيط لمدة 7 سنوات ويبدأ سعر القسط ميكروباص كينج لونج من 2877 جنيها وسعر القسط الشهري لميكروباص زيمكس ستار كاملة من 3112 جنيها، وميكروباص زيمكس ستار كاملة مكيفة 3372 جنيها.

مبادرة إحلال السيارات

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة إحلال السيارات في بداية عام 2021، وللمبادرة عدة مزايا منها أن سعر السيارة فى حالة الدفع النقدي يختلف عن السوق بحوالي 65 ألف جنيه فى سعر الميكروباص، أما السيارة التاكسي الأجرة يبلغ قيمتها المادية 25 ألف جنيه.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أطلقت وزارة المالية، موقعا لمبادرة إحلال السيارات ونشرت جميع شروط الدخول بالمبادرة بالإضافة إلى أسعار السيارات الجديدة وأنواعها الملاكي والميكروباص والتاكسي.