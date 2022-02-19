وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة روسيا

وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، مجموعة من الرسائل شديدة اللهجة إلى روسيا، مؤكدا أن واشنطن ستقف إلى جانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لمواجهة تهديدات موسكو، وهي التصريحات التي تتزامن مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، خاصة في منطقة دونباس التي بها جمهوريتان انفصاليتان مواليتان لروسيا.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي، حديثه إلى رئيس روسيا فلاديمير بوتين، قائلا إن الأعمال التي تقوم بها «موسكو» على الحدود مع أوكرانيا كان من شأنها توحيد دول حلف الناتو، وشدد على أنه سيكون هناك حلف «ناتو» قوي على حدود روسيا، وهو ما لم يكن «بوتين» يريد حصوله.

وزير الدفاع الأمريكي ردا على روسيا: واشنطن جاهزة لإرسال قوات إلى دول الناتو

وعقد ويزر الدفاع الأمريكي، مؤتمرا صحفيا اليوم، مع نظيره الليتواني، كشف خلاله عن أن بلاده أرسلت مزيدا من القوات الأمريكية إلى بعض دول حلف الناتو في أوروبا، لتعزيز القوات هناك، وهدد كذلك بأن «واشنطن» لديها مزيد من القوات التي يمكن أن ترسلها في أي وقت.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن جاهزة لإرسال مزيد من القوات إذا أراد حلف الناتو، كما أكد كذلك التزام بلاده للعمل مع شركائها في القوات المسلحة الأوكرانية، لتعزيز قدراتها الدفاعية، في إشارة إلى دعم كييف في مواجهة روسيا.

وزير الدفاع الأمريكي يعلن دعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة روسيا

وقال وزير الدفاع الأمريكي، أيضا، إن الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات مع دولة ليتوانيا، وهي دولة عضو في حلف الناتو، وغيرها من الحلفاء لدعم إصلاحات الدفاعية الأوكرانية وتحسين قدراتها للدفاع عن نفسها.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي كذلك بما قامت به دول أخرى على غرار الولايات المتحدة في دعم القوات المسلحة الأوكرانية، والعمل على إصلاح دفاعاتها، معربا عن سعادته بذلك، محددا دول بولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وهي الدول التي أظهرت جاهزية قدراتها الدفاعية الجوية والبرية لحماية أوكرانيا.