أسعار السيارات كسر زيرو في مصر اليوم.. منها «كيا سبورتاج» بـ595 ألفا

تعد سيارات كسرو المستعملة واحدة من السيارات التي يفضل الكثير القيام بشرائها لقيادتها، والتي يختلف سعرها في السوق المصري بين ماركة وأخرى كسيارات نيسان وشيري وكيا سبورتاج ومرسيدس، وإم جي، تويوتا كورولا، لادا جرانتا، وفيات تيبو وغيرها من السيارات المتداولة في السوق المصري.

واستمرارا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد أسعار السيارات كسر زيرو في مصر، وفقا لبعض تُجار ومعارض السيارات، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار السيارات كسر زيرو

وجاءت أبرز أسعار السيارات كسر زيرو في السوق المصري كالتالي:

سعر كيا سبورتاج كسر زيرو

وصل سعر كيا سبورتاج أتوماتيك الأعلى فئة 2022، والتي سجل عدادها 7 آلاف كيلو 595 ألف جنيه، والفئة الخامسة 2021 من نفس السيارة والتي سجلت عداد 8 آلاف كيلو، بسعر 525 ألف جنيه، فيما وصل أعلى فئة منها موديل 2021، عداد 4 آلاف كيلو، بسعر 550 ألف جنيه، وأول فئة، موديل 2021، عداد 5 آلاف كيلو، بسعر 465 ألف جنيه.

سعر هيونداي كسر زيرو

وجاء سعر هيونداي توسان كسر زيرو أول فئة موديل 2022،عداد 500 كم، بسعر 495 ألف جنيه، وهيونداي إلنترا سى ان 7، أتوماتيك 2022 عداد 1700 كم، بسعر 430 ألف جنيه، وهيونداي إلنترا اتش، أتوماتيك 2021، عداد 7 آلاف كيلو، بسعر 250 ألف جنيه.

سعر سكودا كسر زيرو

أما عن سكودا كاميك، الفئة الأولى، أتوماتيك، موديل 2022، عداد 800كم، بسعر 415 ألف جنيه، وسكودا سوبيرب موديل 2021، عداد 7 آلاف كيلو، بسعر 650 ألف جنيه، وسكودا كودياك، الفئة الأولى، موديل 2020، عداد 5 آلاف كيلو، بسعر 580 ألف جنيه، سكودا أوكتافيا A8 أتوماتيك 2021، عداد 150كم، بسعر 485 ألف جنيه، وسكودا كودياك موديل 2021، عداد 6 آلاف كيلو، بسعر 845 ألف جنيه.

سعر نيسان كسر زيرو

وعن السيارة نيسان صنى الفئة الثانية 2022، عداد 6 آلاف كيلو، فتوجد بسعر 200 ألف جنيه، ونيسان جوك أتوماتيك 2022، عداد 500 كم، بسعر 410 ألف جنيه، ونيسان سنترا موديل 2021، عداد 7 آلاف كيلو، بسعر 254 ألف جنيه، ونيسان قشقاي ناقل الحركة CVT، موديل 2021، عداد 7 آلاف كيلو، بسعر يصل لـ 455 ألف جنيه.

سعر شيري كسر زيرو

فيما جاء سعر السيارة شيري تيجو 8، أول فئة أوتوماتك 2021، عداد 5 آلاف كيلو، بسعر 355 ألف جنيه، وشيري اريزو 5، ناقل حركة CVT موديل 2020، عداد 300 كيلو، بسعر 218 ألف جنيه.

سعر فيات كسر زيرو

وتعرض السيارة فيات تيبو، أتوماتيك موديل 2022 الفئة الأولى، عداد 2,000 كم، بسعر 305 ألاف جنيه، فيما وصل سعر فيات تيبو الفئة الأولى 2022، عداد 950كم، بسعر 310 ألاف جنيه، وفيات تيبو الفئة الأولى، موديل 2021، عداد 4600 كم، بسعر 285 ألف جنيه، واخيرا فيات تيبو مانيوال 2021، الفئة الأولى عداد 4 آلاف كم، بسعر 240 ألف جنيه.

سعر سيارة إم جي كسر زيرو

وأخيرا تباع سيارة غم جي كسر زيرو بالأسواق بأسعار لا تتخطي 360 ألف جنيه وهي سيارة أم جى، Rx5، أتوماتيك موديل 2021، عداد 3 آلاف كم، أما أم جى 5، أتوماتيك 2022، عداد 5 آلاف كم، فتباع بسعر 289,000 جنيه، وسيارة إم جي ZS، أتوماتيك 2021، عداد 7 آلاف كيلو، بسعر 310 ألف جنيه، وأم جى ZS، أتوماتيك 2021، عداد 6 آلاف كم بسعر 275,000 جنيه.