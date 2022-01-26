«كيا أمريكا» تعلن التسعير الرسمي للموديلات الكهربائية EV6

أعلنت ِشركة «كيا أمريكا»، اليوم الأربعاء، عن تسعير سيارة EV6 موديل 2022، وهو أول طراز كهربائي بالكامل مخصص للعلامة التجارية، ويبدأ سعرها من 33 ألفا و400 دولار، وذلك بعد الائتمان الضريبي الفيدرالي للمركبة البالغ 7 آلاف و500 دولار.

سعر سيارة EV6 الكهربائية

ويوجد في قلب EV6 حزمة بطارية كثيفة الطاقة متوفرة بحجمين: 58.0 كيلو وات في الساعة ويبدأ سعرها من 40 ألفا و900 دولار، وسعر صافٍ قدره 33 ألفا و400 دولار، بعد خصم الائتمان الضريبي الفيدرالي، وحجم 77.4 كيلو وات في الساعة، ويبدأ سعر السيارة من 47 ألف دولار، ولكنها ستكلف 39 ألفا و500 دولار بعد الخصم الضريبي الفيدرالي، بالإضافة إلى ذلك، قد تتأهل EV6 أيضا للحصول على العديد من الحوافز الحكومية.

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مواصفات كيا EV6.

تأتي النسخة التي تحمل بطارية بسعة 77.4 كيلو وات، دفع كلي، بقوة 239 حصانا، وعزم الدوران يصل إلى 605 نيوتن/ متر.

ونسخة الدفع الثنائي بقوة 168 كيلو وات وعزم الدوران يصل إلى 350 نيوتن/ متر.

أما النسخة بطارية بسعة 58.0 كيلو وات، دفع كلي، تأتي بقوة 173 حصانا، وعزم الدوران يصل إلى 605 نيوتن/ متر.

والدفع ثنائي القوة 125 حصانا، وعزم الدوران يصل إلى 350 نيوتن/ متر.

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أما النسخة EV6 GT، فتأتي مع بطارية بسعة 77.4 كيلو وات، دفع كلي، بقوة 430 حصان، وعزم الدوران يصل إلى 740 نيوتن/ متر، ويتم شحن السيارة بشاحن فائق السرعة (800 فولت)، ويتم شحنها من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة، وإضافة 100 كم من مدى القيادة في خلال 4.5 دقائق من الشحن.