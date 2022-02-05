بدء إنتاج «كيا سبورتاج» 2023 الجديدة في جورجيا

بدأ فريق «كيا جورجيا» رسميًا، يوم الثلاثاء، إنتاج سيارة سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم 2023 الجديدة كليًا، في منشأة المصنع في ويست بوينت وجورجيا.

تنضم شركة «كيا» الآن سيارة تيلورايد الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة الحائزة على جوائز، وسورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيارة السيدان متوسطة الحجم K5 على خط إنتاج كيا جورجيا.

الرئيس التنفيذي لـ«كيا»: شهادة على التزامنا الطويل الأمد بالاقتصاد المحلي

وقال يون الرئيس التنفيذي لشركة «كيا»، إنَّ إطلاق سبورتاج في جورجيا هو شهادة أخرى على التزام كيا الطويل الأمد بسوق الولايات المتحدة والاقتصاد المحلي، من خلال الانضمام إلى أسطولنا الهائل من سيارات الدفع الرباعي.

وتابع: «تستعد سبورتاج الجديدة كليًا لتأخذ الصناعة من خلال تصميمها المتطور وقدرتها على المغامرة والتكنولوجيا المرغوبة داخل السيارة، ومع اقتراب عام مبيعات قياسي في عام 2021، يضيف إطلاق اليوم مزيدًا من الزخم إلى البداية السريعة لعلامة كيا التجارية في عام 2022».

وأضاف أنَّ «هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق كيا جورجيا، حيث أن سبورتاج هو منتج رائع آخر تم بناؤه في جورجيا، وإطلاقه هنا في ويست بوينت»، مهنئا جميع أعضاء فريق كيا جورجيا العظماء على التزامهم المستمر بالجودة والنمو، متقدما لهم بالشكر على توفير المزيد من الفرص للدولة الأولى في مجال الأعمال.

مصنع «كيا» في جورجيا أول موقع تصنيع في أمريكا الشمالية

ويعتبر مصنع «كيا» في جورجيا هو أول موقع تصنيع في أمريكا الشمالية لشركة، ويبلغ إنتاجه السنوي 340 ألف وحدة، وتقع كيا جورجيا على مساحة 2.200 فدان في ويست بوينت، جورجيا وبدأت الإنتاج الضخم في 16 نوفمبر 2009، ويعتبر مصنع كيا جورجيا هي موطن سيارة تيلورايد، وسيارة سورينتو، وسيارة سبورتاج وسيارة K5.