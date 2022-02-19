عمرو سعد ونيللي كريم وسيد رجب يشاركون في الفيلم العالمي «همس الصحراء»

وقع الاختيار على الفنان عمرو سعد للمشاركة في بطولة الفيلم العالمي «همس الصحراء» مع الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، والنجوم المصريين نيللي كريم وسيد رجب والممثل الأمريكي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام.

أماكن تصوير فيلم همس الصحراء

وانتهى عمرو سعد، من تصوير الفيلم بمنطقة صحراء سيوة في مصر، وهو من إخراج الإيطالية إيلاريا بوريلي.

ويعد الفيلم المشاركة الأولى للنجم عمرو سعد في فيلم عالمي، ويراهن عليه بقوة، ويحرص من خلاله على إبراز طاقاته التمثلية، ويحمل عددا من المفاجآت خلال طرحه.

مهرجان الأقصر يكرم عمرو سعد

ويكرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الحادية عشرة، التي تقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، عمرو سعد عن مجمل أعماله الفنية التي عرضت على مدار مشواره الفني، كما يكرم في نفس الدورة الفنان حسين فهمي، والمهرجان يوجد به عدد كبير من الفنانين في لجان تحكيمه ومن بينهم إلهام شاهين، محمود حميدة، صبري فواز وغيرهم من النجوم.

ومن المقرر أن يعود عمرو من لبنان من أجل تكريمه ويسافر مباشرة لتصوير مسلسل توبة، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج أحمد صالح، وتأليف ورشة من المؤلفين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته كل من ماجد المصري، أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفي.

وكانت آخر أعمال عمرو سعد، مسلسل الجسر الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات وشاركه بطولته كل من نيللي كريم وأسماء أبو اليزيد، وهو من إخراج بيتر ميمي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسبق الجسر مسلسل ملوك الجدعنة، الذي شارك به عمرو سعد في رمضان الماضي مع كل من مصطفى شعبان ودلال عبدالعزيز.