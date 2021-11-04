ترشيح عمرو سعد لبطولة مسلسل «شلة القروانة» في رمضان المقبل

يواصل الكاتب بشير الديك، كتابة مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «شلة القروانة»، تمهيدًا للمُشاركة به في موسم دراما رمضان 2022، مؤكدًا أنه انتهى من كتابة 16 حلقة حتى الآن، ولا يزال يتبقى له 14 حلقة فقط.

جمال العدل يبحث مع حسني صالح تسكين أدوار «شلة القروانة»

وقال الكاتب بشير الديك، إنّ المُخرج حسني صالح، وكذلك المُنتج جمال العدل، لا يزالا في مرحلة تسكين الأدوار، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع المُقبلة، موضحًا أنه لم يُجرَ التعاقد مع أي من الأبطال حتى الآن، لكن هناك ترشيحات، من بينهم عمرو سعد، ومحمد محمود عبد العزيز.

أحداث مسلسل شلة القروانة وعلاقته بفيلم «النمر الأسود»

وكشف الكاتب بشير الديك، أحداث مسلسل «شلة القروانة»، لـ«الوطن»، في وقتٍ سابق، موضحًا أنّ الأحداث مستوحاة من أفلام «الحريف» للفنان عادل إمام، و«النمر الأسود» للفنان الراحل أحمد زكي، و«سواق الأتوبيس» للفنان نور الشريف.

وأوضح الديك، فى تصريح لـ«الوطن»، أن أحداث المسلسل تدور حول زملاء أو شلة القروانة الذين أنقذوا مصر في نهاية السبعينيات من مخاطر عدّة».

عمرو سعد أحد «ملوك الجدعنة»

يُذكر أن الفنان عمرو سعد، حقق نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل ملوك الجدعنة، والذي شاركه البطولة الفنان مصطفى شعبان، وجرى تصويره كاملًا في لبنان.

ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وأحمد كشك، ووليد فواز وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

وشهد مسلسل ملوك الجدعنة، الظهور الأخير للفنانين يوسف شعبان، ودلال عبد العزيز، حيث جرى وفاتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا.