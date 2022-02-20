حظك اليوم برج العقرب الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. راقب حالتك الصحية

تركيزه العالي على تحقيق طموحه وأهدافه التي يسعى لها تجعل من مولود برج العقرب شخصية قادره على الوصول للمناصب العليا في العمل، كما أنه يتميز بأنه شخصية شجاعة بشكل كبير، لا يخشى مواجهة التحديات التي يتعرضون لها، كما أنه شخصية مخلصة بشكل كبير، يقدرون دائما أصدقاءهم وما يفعلونه من أجلهم، كما أنهم شخصيات أمينة بشكل كبير، ولا يحبون إيذاء الأشخاص الآخرين، كما أنه شخصية كتومة ولا يحب كشف أسرار حياتهم لأي من الأشخاص مهما كانت درجة قربه منه.

وبالرغم من تمتع برج العقرب بالكثير من الصفات الحميدة، إلا أنه لا يستطيع السيطرة على ذاته في حبه للانتقام من الأشخاص الذين يقومون بإيذائهم، كما أنه لديه حب السيطرة والتحكم في الآخرين بشكل كبير، ولا يسمحون لأحد التحكم بهم وبحياتهم ومستقبلهم، ما يجعلهم يبحثون عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالسرية والكتمان ويجب أن تراقب حالتك الصحية وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

الحب عند برج العقرب

يمتلك برج العقرب الكثير من التفاهم في علاقته العاطفية مع شريك حياته، يحرص دائما على خلق لغة حوار مع الطرف الآخر، ولا يحب قضاء وقته بدونه، كما أنه لا يخجل من البوح بمشاعره له، ولكنه يحرص على الأخذ برأيه، كما أنه دائما يقدم الدعم والمساندة له، ويشجعه على التقدم للأمام بخطوات ثابتة