رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية: الكابتن وليد مراد «عبقري».. ونفتخر به

قال الكابتن طيار خالد رفعت، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية، إن ما قام به الطيار المصري وليد مراد خلال هبوطه في ظل سوء الأحوال الجوية التي يشهدها عدد من محافظات الجمهورية، اليوم، هو سبب رئيسي وكبير للفخر لما قام به هذا الطيار العبقري، «فخر لينا بعد الفيديو، وبالنسبة لينا فإحنا بنفتخر أننا بنشتغل تحت اسم شركة كبيرة وهي مصر للطيران».

«رفعت»: شركة مصر للطيران هي مدرسة حقيقية لتدريب الطيارين

وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن شركة مصر للطيران هي مدرسة حقيقية لتدريب الطيارين في مصر ولكل دول العالم، لافتا إلى أن ما قام به الطيار المصري كان خلال قيادته للطائرة من القاهرة إلى لندن، وخلال وصوله حدثت عاصفة وحاولت عدد من الطائرات النزول منهم من فشل وقام بتغيير مساره، إلا أن الطيار المصري وليد مراد نجح في الهبوط بشكل أمن.

رفعت: «النهاردة نزل في مطار هيثرو بلندن»

وأوضح أن الكابتن وليد أحد أقدم طياري مصر للطيران وتطول خبرته في الطيران لأكثر من 30 ألف ساعة طيران منذ بدايته ومسيرته في العمل وحتى الآن، «النهاردة نزل في مطار هيثرو بلندن، والفيديو بيوضح قد إيه كابتن وليد راجل خبرته ومهارته في الطيران حاجة عالية جدا».

وأكد أن الشركة لها مسموحات في الهبوط بالطائرة في المطارات والأجواء المختلفة بحدود لا يجوز لأحد تعديها بدون مجازفة، لكن ما قام به الكابتن المصري هو وجود عاصفة قوية قام على إثرها بالنزول في المطار بشكل سهل وبسيط، «أنا طيار في مصر للطيران وليا الشرف أن كابتن وليد من أساتذتي واتتلمذت على إيدهم».