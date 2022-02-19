الطقس السيئ يضرب المحافظات الساحلية ووجه بحري.. والأجهزة التنفيذية تسحب تراكمات الأمطار

شهدت القاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات اليوم، حالة من الطقس السيئ، شملت سقوط أمطار غزيرة، وسرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، ما دفع إلى رفع حالة الطوارئ، لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا، ومناطق من السواحل الشرقية، مع تقدم السحب الممطرة للداخل لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فى ظل استمرار متابعة حركة المنخفض الجوى وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار فى الطقس.

تجمعات مياه في الوديان الجبلية بـ«جنوب سيناء» وسيول تتسبب في إغلاق طريقي «دهب - شرم الشيخ» و«رأس غارب - الزعفرانة» في البحر الأحمر

وتعرضت جنوب سيناء لأمطار غزيرة ورياح قوية وبرق ورعد، استمرت لساعات، وبلغت حد السيول، وقال محافظها اللواء خالد فودة، إن السيول ظاهرة اعتدنا عليها، لأنها أصبحت سنوية ويجرى التعامل معها بعدة طرق، منها رفع الإطماءات من الطرق وغلق الطرق، فيما قال مصدر لـ«الوطن»، إن الأمطار الغزيرة التى سقطت أمس، على معظم الأنحاء تسببت فى حدوث تجمعات مياه فى الوديان الجبلية، وتحولت إلى سيول متوسطة وضعيفة، ضربت مدينة «أبورديس»، لذلك أغلقت المحافظة الطريق احترازياً بسبب سيل على بعد 10 كيلومترات تجاه الطور، كما أن طريق «وادى فيران - سانت كاترين» مغلق، فيما دفع مجلس مدينة أبورديس بالسيارات واللوادر لرفع الإطماءات من الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الأمطار والسيول تسببت فى إغلاق الطريق الرابط بين مدينتى دهب وشرم الشيخ لوجود سيل فى وادى مدسوس.

وأغلقت محافظة البحر الأحمر طريق «رأس غارب - الزعفرانة» فى الاتجاهين، بسبب السيول الغزيرة التى ضربت الطريق منذ الساعات الأولى من صباح أمس، وأدت إلى جرف وانقلاب عدد من السيارات على جانب الطريق، وناشدت غرفة عمليات المحافظة المواطنين تأجيل السفر لحين تحسن الأحوال الجوية وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، عقب الانتهاء من رفع المخلفات وإصلاح آثار السيول.

وقال مصدر مسئول بالغرفة إن الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدها طريق «الزعفرانة - رأس غارب» تسببت فى انقلاب وانجراف عدد من الأوتوبيسات والسيارات، وتم نقل عدد من الركاب المصابين إلى مستشفى رأس غارب لتلقى العلاج.

وشهدت مدن وقرى الغربية حالة من الطقس السيئ وانخفاض فى درجات الحرارة، مصحوبة برياح شديدة وتساقط أمطار غزيرة، ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار أولاً بأول، وتابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، التعامل مع سوء الأحوال الجوية، مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، فيما واصلت غرفة عمليات المحافظة عملها على مدار الساعة، من أجل تلقى أى شكاوى من المواطنين أو أى بلاغات بشأن الأمطار ويتم التعامل معها بشكل فورى.

«الغربية» تلغي الإجازات فى الوحدات المحلية والمدن والأحياء للتعامل مع الأمطار الغزيرة

وقال «رحمى» فى بيان اليوم، إن المحافظة بكافة أجهزتها رفعت حالة الطوارئ القصوى فى مختلف القطاعات، للتعامل مع الطقس السيئ، إذ قررت إلغاء الإجازات فى كل الوحدات المحلية والمدن والأحياء، وتم الدفع بكافة سيارات شفط المياه للتعامل مع الأمطار بشكل فورى.

وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة من متوسطة لغزيرة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من أمس، نظراً لسوء الطقس، وارتفاع الأمواج، وناشد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفاً على سلامتهم وحياتهم، وضماناً لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح. ووجه «نور الدين» بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، والتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة.

وفى دمياط، فرضت «نوة الشمس الصغيرة» أمس، بياتاً شتوياً على صيادى مدينة عزبة البرج شمال المحافظة، لمدة 4 أيام متواصلة من المقرر معها غلق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج.

وقال حمدى الغرباوى، نقيب الصيادين بالمدينة، إن حالة الطقس السيئ والعواصف الشديدة وسقوط الأمطار الغزيرة، أوقفت حركة الصيد، بسبب مرور البلاد بنوة الشمس الصغيرة التى تستمر لمدة 4 أيام.

وشهدت البحيرة انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة ضمن موجة الصقيع، وتساقطت الأمطار بغزارة على مختلف المدن والمراكز، لا سيما المدن الساحلية مثل «إدكو ورشيد والمحمودية».

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية لسحب مياه الأمطار والتعامل مع آثارها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.