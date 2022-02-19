التنمية المحلية: استمرار غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع الطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تتابع تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، ووجود أيضا الرياح على كل محافظات الجمهورية، خاصًة المناطق الساحلية، موضحًا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وجهّ باستمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات داخل الوزارة والربط مع باقي الغرف في مختلف المحافظات ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم »،الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، مع الإعلامية سارة حازم، أنه ورد في تقرير منذ قليل من هيئة الأرصاد أن هناك تساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والدقهلية، بجانب نشاط الرياح في بعض المحافظات الساحلية.

وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوي أكد استمرار التنسيق مع كل القطاعات الخدمية، خاصًة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، بجانب تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتراكم بها المياه، محذرًا من تجنب السير بسرعات عالية على الطرق السريعة والمحافظة على مسافة أمان.

أمطار شديدة في مدينة شربين وأمطار خفيفة على محلة دمنة

ولفت إلى أنه كانت هناك أمطار شديدة في مدينة شربين وأمطار خفيفة على محلة دمنة، وبالتالي تم الدفع بسيارات رفع المياه وجاري رفع تراكمات المياه على مستوي المراكز والمدن، وتم فتح طريق الزعفرانة في البحر الأحمر من الاتجاهين، بالإضافة أنه تم غلق الطريق الساحلي أبو زنيمة حتى الطور لمحافظة جنوب سيناء، وأيضا تم غلق طريق مفارق كاترين ووادي فيران لوجود مياه الأمطار وجاري رفعها.