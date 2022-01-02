طقس غير مستقر على المحافظات الساحلية وجنوب سيناء.. وتحسُّن تدريجى فى القاهرة الكبرى والدلتا

تواصلت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية فى بعض المحافظات والمدن الساحلية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وبعض مناطق جنوب سيناء، واكتست مدينة سانت كاترين بالثلوج، وتعرّضت المحافظة، أمس ، لأمطار غزيرة مسبّبة سيولاً قوية ومتوسطة، وازدادت سرعة الرياح، وارتفعت الأمواج.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح الطريق الدولى «النفق - شرم الشيخ» أمام حركة السفر، بعد إزالة آثار السيول، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفات إلى مدير الموارد المائية بجنوب سيناء بضرورة تشكيل لجنة للمرور على كل المناطق التى تعرضت للأمطار والسيول، وإجراء حصر شامل لكميات المياه المخزَّنة أمام السدود والبحيرات فى كل المناطق المنكوبة.

وأوضح «فودة» لـ«الوطن» أن المدن التى تعرضت للسيول هى رأس سدر، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، وتُجرى الآن عمليات حصر للمناطق المضارة، وتحديد حجم الخسائر، مؤكداً أن مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول نجحت بالفعل فى الاختبارات التى تعرضت لها، وتمكنت البحيرات والسدود الموجودة فى منطقتى وادى ميعر ووادى خبران بطور سيناء من تخزين ما يقرب من 50 ألف متر مكعب، وجارٍ حصر باقى الكميات.

وقال إنه تم التنسيق بين مرور جنوب سيناء ومرور السويس، وبدأت السيارات فى التحرك على الطريق الدولى الجديد، موضحاً أن الطريق الساحلى ما زال مغلقاً وسيجرى افتتاحه خلال ساعتين بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول.

وشهدت محافظات الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى تحسناً ملحوظاً فى الطقس، وتم استئناف الدراسة بالمدارس، فى حين قررت محافظات حدودية، من بينها مرسى مطروح والبحر الأحمر، استمرار تعطيل الدراسة اليوم الأحد بسبب حالة عدم استقرار الطقس.

أمطار بسبب «نوة رأس السنة» بالإسكندرية

وشهدت محافظة الإسكندرية،اليوم طقساً غير مستقر، مع هطول الأمطار، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن المدينة تشهد طقساً متقلباً ليلاً ونهاراً بسبب نوة رأس السنة، فيما أعلنت شركة الصرف الصحى حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار المتوقع تساقطها على المحافظة، وتم الدفع بعدد من سيارات الشفط من أجل سحب المياه المتراكمة فى الشوارع، ومنع أى تجمعات للمياه، خاصة مع استئناف الدراسة فى جميع المدارس ونزول الطلاب.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن مناطق وبؤراً ساخنة شهدت تجمعات للمياه من النوّات السابقة، وتمركزت بها سيارات ومعدات الشركة، ومنها طريق الكورنيش وكوبرى كليوباترا وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبرى فورد ومنطقة جليم وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الإقبال وفيكتوريا وجمال عبدالناصر ومحور المحمودية ومنطقتى المعمورة الشاطئ والمعمورة البلد.

وأضاف «نافع» لـ«الوطن» أنه تم التنبيه على العاملين بالتعامل مع تجمعات المياه فور تراكمها، وتطهير المنطقة بعد تساقط الأمطار لرفع العبء عن الشنايش، مشيراً إلى تمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ على مدار 24 ساعة كجزء من جهود الشركة لراحة المواطن السكندرى.

وفى محافظة مرسى مطروح، قرر المحافظ اللواء خالد شعيب تعطيل الدراسة، اليوم، فى جميع مدارس المحافظة، وتأجيل امتحانات العملى ليوم آخر باستثناء سيوة، نظراً لتغيرات الطقس، وسوء الأحوال الجوية.

تأجيل الامتحانات والدراسة في مطروح والبحر الأحمر

وقررت محافظة البحر الأحمر تعطيل الدراسة اليوم فى مدارس الغردقة، إضافة إلى مدارس مدن سفاجا ورأس غارب، وأعلنت أجهزة المحافظة إعادة فتح طريق «رأس غارب - الغردقة» فى الاتجاهين، بعد إصلاح ما أفسدته مياه الأمطار والسيول التى شهدتها المحافظة، فيما شهد طريقا «رأس غارب - الشيخ فضل» و«الزعفرانة - بنى سويف» إصلاحات مكثفة

وكانت المحافظة أعلنت غلق طريق «رأس غارب - الغردقة»، بسبب الأضرار التى تعرّض لها الطريق بسبب السيول، وكذلك الأمر بالنسبة لطريق «رأس غارب - الغردقة»، و«رأس غارب - الشيخ فضل»، و«الزعفرانة - بنى سويف».

استئناف الملاحة والصيد في البحر المتوسط وعودة الحركة بين ميناءي نويبع والعقبة

وقال اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة الملاحة بين ميناء العقبة وميناء نويبع عادت إلى طبيعتها بعد استقرار الأحوال الجوية المضطربة، وتمت إعادة تشغيل ميناء نويبع أمام العبارات، ودخلت عبارات الجسر العربى إلى الميناء.

وأكد «عبدالرحيم» أنه لا توجد أى خسائر بالنسبة للهيئة جرّاء الأحوال الجوية التى تعرّضت لها محافظات مصر.

كانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت، فى بيان لها أمس، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد بلوغ شدة الرياح أكثر من 35 عقدة فى الساعة، وهى رياح جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، فقررت إدارة الميناء إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية، وهو ما تسبب فى توقفت العبارات العاملة بين ميناءى العقبة ونويبع لحين استقرار الأحوال الجوية.

الثلوج تغطي سانت كاترين..و«الأرصاد»: برق ورعد على خليج السويس

من جانبها أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج والبرد مع سماع دوىّ للرعد على مناطق واسعة من سيناء والمدن المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر، ولفتت إلى أن الحالة الجوية تستقر على مصر الوسطى حيث تلاشت السحب الممطرة هناك.

وعلى صعيد حركة الملاحة فى البحر المتوسط، انطلقت اليوم مراكب الصيد فى البحر المتوسط، عقب تزويدها بالوقود والثلوج ولوازم الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، عقب تحسن الأحوال الجوية، وتوقف هطول الأمطار وهبوب الرياح.

كان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قد قرر وقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على حياة الصيادين، وناشدهم عدم الخروج فى رحلات صيد حفاظاً على أرواحهم.

ورفعت كفر الشيخ حالة الطوارئ بكافة مرافق المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس، فضلاً عن رفع مياه الأمطار من الشوارع بعد سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، منها مناطق المحافظة الشمالية، ما أدى لإصدار المحافظ قراراً بتعطيل الدراسة يوم السبت بالمدارس والمعاهد الأزهرية حفاظاً على أرواح الطلاب، بينما جرى استئنافها اليوم الأحد بعد تحسن الطقس.