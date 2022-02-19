القابضة للمياه: استمرار رفع درجة الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الأعمال الجارية وجهود الشركات التابعة في التعامل مع سحب تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات منذ صباح اليوم في القاهرة والجيزة والبحيرة والفيوم وبني سويف ومحافظات القناة.

استمرار رفع درجة الاستعداد لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية

وأثنى رئيس الشركة القابضة في بيان على جهود العاملين بالشركات التابعة في رفع تجمعات المياه أولا بأول، والانتشار وفقا لخطط التمركزات منذ أمس، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية.

التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي تجمعات في حينه

وقال إن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على أغلب الأنحاء، ونجحت شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي تجمعات في حينه.

التعامل الفوري مع التجمعات دون حدوث كثافات مرورية

وتابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أعمال سحب المياه أثناء مروره على عدد من المحاور الرئيسية طريق الاوتوستراد وكورنيش النيل، مشيرا إلى أن معظم أنحاء القاهرة شهدت سقوط أمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الواحدة ظهرا، على مناطق الاوتوستراد، رمسيس، التحرير، صلاح سالم، مصر الجديدة، مدينة نصر، المقطم، المعادي، حلوان، وتم التعامل الفوري مع التجمعات دون حدوث كثافات مرورية.

وتابع أن الشركة استعدت منذ أمس وفق خطة الانتشار وتمركز أكثر من 125 معدة بالمحاور الرئيسية ومطالعة الكباري والأنفاق.

دفع 100 معدة استعدادا للأمطار المتوقعة فى نطاق محافظة الجيزة

أعلنت شركه الجيزة عن نشر معداتها في الساعة الثالثة منذ عصر أمس مع التركيز على جنوب الجيزة، وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم الدفع بعدد 100 معدة؛ استعدادا للأمطار المتوقعة في نطاق محافظة الجيزة.

وذكر أنه تم سحب المياه بكافة المناطق على كورنيش النيل، وطريق الفيوم وأطفيح وشارع السودان والهرم وفيصل وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور أحمد عرابي وأغلب أنحاء المحافظة.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه جارى التعامل حاليا مع تجمعات الأمطار بمركز سمسطا والذي شهد سقوط كميات كبيرة، كما تم الانتهاء من شفط مياه الأمطار في جميع مراكز المحافظة.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم الدفع بعدد 46 سيارة ومعدة استعدادا للأمطار، وهى عن «عدد 20 سيارة فنطاس كسح حمولة 8 طن وعدد 5 سيارة نافورى ضغط عالى و7 سيارة نافوري مدمج وعدد 4 سيارة نافوري نقالي و5 سيارة فاكيوم وعدد 2 سيارة كباش وعدد 1 سيارة مجهزة للتعامل مع السيول وعدد 2 بدالة كسح».

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جارى أعمال شفط المياه بجميع أفرع الشركة، حيث شهدت المحافظة منذ صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق المختلفة، مضيفا أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.