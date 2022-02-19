رئيس «القابضة للمياه» يوضح استعدادات الشركة لمواجهة الطقس السيئ

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توجيهات عدة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعداد الكامل للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء، كي لا تتعرض أي من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية إلى الغرق أو تعطل حركة المرور لساعات طويلة، كما كان يحدث خلال السنوات الماضية في فصل الشتاء.

وذلك تزامنًا مع استمرار موجة التغيرات المناخية، وسوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار والسيول على مختلف المحافظات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وفقا لتصريحات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ «الوطن».

استعدادات الشركة «القابضة» لمواجهة الطقس السيئ

- رفع كفاءة المعدات «الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات».

- توفير الأمن الصناعي والملابس الآمنة للعاملين بالشركة استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.

- توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

- حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، والاستعانة بأجهزة التتبع لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية، كوسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها في الأماكن وفقًا للخطة.

- رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها، لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

- مراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

- مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

- والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

- تخصيص خط ساخن برقم 125 ومراكز لخدمة العملاء.

- تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

- التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس.

- تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار.

- التأكد من جاهزية المحطات والروافع.

- تكثيف عمليات التطهير، رفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف.