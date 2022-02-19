كابتن وليد مراد: «مش تواضع مني بس أي زميل كان هيعمل اللي أنا عملته»

قال كابتن وليد مراد، طيار شركة مصر للطيران، الذي أصبح حديث العالم، بعد نجاحه في الهبوط بإحترافيه رغم العاصفة يونيس، إن طبيعة عمله تعتمد على أصول معينة، ففي البداية يدخل لغرفة العمليات الخاصة بهم ليقدم خطة كاملة عن الرحلة من أول الخروج ولحين الوصول للوجه النهائية: «أنا طالع وعارف أن فيه عاصفة هناك وإحنا بنطير طبقا لأصول وقواعد».

وأضاف «مراد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنه انطلق من مطار القاهرة في رحلته الاعتيادية إلى مطار هيثرو بلندن، وقبيل الوصول إلى المطار أخبر الركاب بسوء الأحوال الجوية: «كنت رايح وعارف إيه اللي هناك، وطبقا للمعايير دخلت المدرج عادي وقرار أي كابتن أنه يهبط في المدرج بتكون طبقا لأصول وقواعد معينة».

«مراد»: أي زميل من مصر للطيران كان هيعمل اللي عملته

وأضاف «مراد»: «هي رحلة لكن بالنسبة لينا مرتبطة بقرارات محسومة ومعروفة، وعملت هبوط في الوقت المناسب وأي زميل طيار من مصر للطيران كان هيعمل نفس اللي عملته، مش تواضع مني بس أنا معملتش حاجة جديدة».

وأوضح أنه تعلم الطيران في القوات الجوية بالسرب الأول الشراعي، ثم انتقل إلى مصر للطيران بعد إنهائه للدراسات الخاصة بذلك: «رحت المدرسة الكبيرة اللي اسمها مصر للطيران ودربنا واتدربنا على نفس الأصول والقواعد، وأنا في مهمة مكنش ينفع أقلق».

مصر للطيران تمتلك أحدث الطائرات على مستوى العالم

وأكد أن طياري القوات الجوية ومصر للطيران، يتمتعون بالكفاءة نفسها في قيادة الطائرات: «إحنا يشرفنا أن مصر للطيران تمتلك أحدث الطيارات على مستوى العالم، وطياراتنا تضاهي أي شركة عالمية وعندنا كفاءة عالية جدا».