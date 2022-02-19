الطيار وليد مراد: فخور بانتمائي لـ«مصر للطيران».. ونتدرب طوال الوقت على الطوارئ

قال كابتن طيار وليد مراد، رئيس رابطة الطيارين السابق، وقائد طراز البوينج 787 الذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة، إن تشغيل الطائرة بشكل آمن واحترافي هو أحد أهم مسؤوليات ومهام الطيار، خاصة خلال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية، مشيراً إلى أنه اتخذ قرار الهبوط بالطائرة، عقب التواصل مع مراقبي الحركة الجوية وقسم التحكم بحركة المرور الجوية بمطار هيثرو بلندن، ومتابعة أدوات المراقبة وطاقم الرحلة المرافق.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بفضل الله أخذنا القرار الصحيح، وتم مراعاة سلامة جميع ركاب الرحلة وطاقم الضيافة وجميع أفراد الركب الطائر»، مستدركا: «فخور بعملي بشركة مصر للطيران، وهي شركة رائدة ذات تاريخ عريق وحافل بالإنجازات والبطولات».

مراد: نبذل قصارى جهدنا لمنع الطائرة من الانزلاق أو الهبوط الإضطراري خلال التقلبات الجوية

وتابع: «نبذل قصارى جهدنا خلال جميع الرحلات لمنع الطائرة من الانزلاق المائي، أو الاضطرار للهبوط الاضطراري، خاصة خلال أوقات التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، ونتدرب طول الوقت على التعامل مع حالات الطوارئ، للحفاظ على هدوء طاقم الكابينة وركاب الرحلة»، مشيراً إلى أن الطيار يتحدث مع الركاب بشكل دائم ومستمر لإحاطتهم بكل ما حدث في الرحلة أولا بأول لطمأنتهم.

وقال مراد: «كنا نتوقع كفريق عمل الأجواء في مطار هيثرو بلندن، قبل الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، وكنت مهيأ تماما، أنا وزملائي بكابينة الطائرة، للتعامل مع هذا الموقف الذي نمر به كثيرا، ونجتازه بفضل الله أولا، وبفضل التدريب المستمر، والخبرة الطويلة في هذا المجال، ومن ثم فإن اجتياز هذا الموقف الصعب، هو نتاج ساعات طويلة من التدريب واجتياز الاختبارات، وخبرة سنوات طويلة من العمل والتحليق حول العالم».

وزير الطيران المدني يشيد بكفاءة الطيارين المصريين

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أشاد بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 787 - 9 دريملاينر فى رحلتها رقم 777 أمس إلى مطار هيثرو بلندن، مؤكدا على كفاءة جميع الطيارين المصريين في الشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة والمشهود بها عالمياً وما يتمتعون به من كفاءة ومهنية عالية.

وكانت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، أشادت برئيسها السابق كابتن طيار وليد مراد قائد طراز البوينج 787 الذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة.

الرابطة: تصرف الكابتن وليد مراد يدعو إلى الافتخار بطياري مصر للطيران

وأكدت الرابطة في بيان لها، أن تصرف الكابتن وليد مراد يدعو إلى الافتخار بطياري مصر للطيران وقدرتهم على أخذ القرار السليم في أصعب الظروف.

وكان كابتن طيار خالد رفعت رئيس الرابطة، قال إن جميع طياري مصر للطيران، على أعلى مستوى من المهارات الفنية والعلمية، مشيراً إلى أن كابتن وليد مراد صاحب خبرة كبيرة ومتميزة وكان رئيسا للرابطة وهو نموذج متميز يؤكد على خبرة وكفاءة الطيار المصري ولديه رصيد كبير من ساعات العمل التي تجعله متميزا عن باقي طياري دول العالم.

وكان رئيس الرابطة، نوه بأن قائد الطائرة هو صاحب القرار الوحيد في هبوط الطائرة من عدمه ويتحمل مسؤولية سلامة الطائرة والحفاظ على أرواح الركاب وبالتالي يجب أن يكون قراره حكيما إلى أبعد الحدود وهذا ما فعله الطيار وليد مراد الذي يمثل فخرا لكل طياري مصر للطيران.

أبو العينين: مراد تعامل بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو

وكان الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أشاد بأداء الطيار وليد مراد وطاقم الرحلة المعاون له لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة يونس.

وكان مكتب الأرصاد الجوية البريطانية ناشد البريطانيين، البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، ما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة محل إشادة عالمية واسعة.

وكان كابتن طيار وليد مراد قائد طراز البوينج 787 قد تمكن أمس من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو بلندن، أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران ببينما تضرب البلاد العاصفة يونيس بالمملكة المتحدة بما فيها العاصمة لندن رافقتها رياح شديدة، والتي تسببت في إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطارات العاصمة، وتحويلها إلى مطارات ألمانيا.