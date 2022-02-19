«الأرصاد»: استئناف سقوط الأمطار نهاية الأسبوع بعد تحسن الجو 72 ساعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ ظاهرة الأخدود العلوي هي عبارة عن امتداد منخفض جوي في طبقات الجوي العليا، يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أدت إلى سقوط الأمطار على العديد من مناطق الجمهورية، مشيرةً إلى أن الأمطار ستعاود الأمطار نهاية الأسبوع الحالي بعد تحسن مدته 72 ساعة يبدأ من غدا الأحد.

وأضافت «شاكر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج الصدى على قناة اكسترا نيوز: «بدأت الحالة معنا بالأمس على مناطق من شمال الصعيد وامتدت حتى محافظة البحر الأحمر وسيناء وسقطت أمطار متفاوتة، أما اليوم فكانت الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وحتى الآن مازالت الأمطار مستمرة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر».

هبوب رياح على مناطق كثيرة

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت هبوب رياح على مناطق كثيرة مصحوبة بالرمال والأتربة وعاصفة ترابية وتسمى بالرياح الهابط نتيجة السحب الرعدية التي أثرت على الفيوم والواحات البحرية وبني سويف والجيزة وبعض المناطق من مدن القناة وخليج السويس، وتحسنت الرؤية الأفقية الآن، وما زالت الأمطار تؤثر على سيناء وخليج السويس.

الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن غدًا

وأشارت، إلى أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن غدًا على معظم الأنحاء باستثناء أمطار متوسطة على شمال ووسط سيناء، مؤكدةً أن العواصف الترابية انتهت، وأثرت على أسوان بالأمس، والفيوم وبني سويف والجيزة اليوم، وستهدأ سرعات الرياح غدًا وتتحسن الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.