الأرصاد: لا يوجد سبب لتأجيل الدراسة.. وتحسن حالة الطقس لمدة 72 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا توجد ظواهر جوية غدا الأحد تؤثر على سير الدراسة، وأشار إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت في محافظة مطروح والمنطقة الغربية، مرورا بالقاهرة الكبرى، وصولا لمحافظات شمال الصعيد، مشيرا إلى أنه ومع فجر غد الأحد، فستتحسن الأجواء بنسبة كبرى، وأن ذروة حالة عدم الاستقرار في الطقس كانت اليوم.

شاهين: شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح الغد

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد وصلت لحد السيول في عدة محافظات، مع انخفاض درجات الحرارة وشدة الرياح، لافتا إلى استمرار الشبورة المائية مع الساعات الأولى من الصباح خلال الـ72 ساعة المقبلة.

شاهين: الأحوال الجوية ستستقر بشكل كامل على مستوى المحافظات

وأوضح أن الأجواء مازالت باردة وسط تساقط حبات الثلج، لكنه طمأن المواطنين بأن الأحوال الجوية ستستقر بشكل كامل على مستوى المحافظات، وستكون الأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق سيناء بحلول فجر الغد، وطالب المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء الخروج على الطرق السريعة بالساعات الأولى من الصباح الباكر، في ظل تكون الشبورة المائية.

وأكد أنه لم تلاحظ العواصف الترابية بشكل كبير بسبب تساقط الأمطار، وأن الأحوال الجوية مستقرة لمدة 72 ساعة على الأقل وسط شبورة مائية خفيفة على الطرق السريعة، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمدن شمال وجنوب سيناء فقط، لافتا إلى أن الهيئة تواصلت مع غرف الأزمات بالمحافظات على مدار اليوم لمتابعة الأحوال الجوية، مؤكدا عدم وجود أي ظواهر جوية تؤثر على العملية الدراسية غدا.