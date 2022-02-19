الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس في مصر بعد انتهاء منخفض الأخدود العلوي

تشهد البلاد حاليًا موجة من الطقس السيئ على عدد من مناطق جمهورية مصر العربية، ما بين نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة، وتساقط غزير للأمطار على معظم الأنحاء، تأثرا بمنخفض الأخدود العلوي، لذلك تزداد عمليات البحث حول موعد تحسن الطقس، تزامنًا مع عودة الطلاب للمدارس، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

موعد تحسن الطقس

وبحسب تصريحات «منار غانم» لـ«الوطن»، من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس بداية من ظهر غد الأحد، وبداية ساعات المساء، لتشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس غدا الأحد

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا الأحد، تشهد انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الصباح، لكنها ترتفع ويبدأ الطقس في الاعتدال بداية من الظهيرة، ويسود طقس معتدل على كل الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ويكون مائلا للدفء في تلك المناطق.

وخلال ساعات الليل، سيكون الطقس شديد البرودة، ويصل إلى حد سقوط ثلوج على جبال سانت كاترين.

الظواهر الجوية غدا

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد، تتكون غدًا الأحد شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، بداية من الساعة 4 فجرًا وحتى الـ8 صباحًا، على الطرق الصحراوية والمناطق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

وأضاف خبراء الأرصاد أن احتمالية تساقط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء، ويكون الجو غائما على كل الأنحاء، ما عدا جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومع بدء تحسن حالة الطقس، توقع خبراء الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، لتكون كالتالي:

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 18- 11

مطروح 18- 10

السلوم 19- 10

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 10

الزقازيق 19- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 18- 10

العريش 19- 11

رفح 19- 10

رأس سدر 18- 10

نخل 17-07

نويبع 18-15

طابا 16- 14

كاترين 11- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 20- 14

مرسى علم 21- 12

الفيوم 19- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 19 -08

قنا 20- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 23- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 20- 12

رأس حدربة 20- 12