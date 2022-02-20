عمليات قصف أوكرانية على جمهورية «دونيتسك الشعبية»

تعرضت جمهورية «دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد، والواقعة شرقي أوكرانيا، لعمليات قصف واسعة مساء أمس السبت وصباح اليوم الأحد، من الجانب الأوكراني، وطالت عمليات القصف، «دونيتسك المدينة» إضافة إلى 7 بلدات.

وقالت ممثلية «جمهورية دونيتسك» في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية استهدفت من 21:04 وحتى 23:52 بالتوقيت المحلي كل من بلدات: دوكوتشايفسك وأوكتيابر وسوسنوفسكويه وألكسندروفكا وسبارتاك، مشيرة إلى استهداف البلدات بـ20 قنبلة من قاذفات قنابل آلية محمولة و3 قنابل من قاذفات قنابل مضادة للدبابات و38 قذيفة من عيار 120 ميلمترا و4 قذائف من عيار 122 ميلمترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

هجوم بـ12 قذيفة من عيار 120 ميلمترا على «مدينة دونيتسك»

وتعرضت «مدينة دونيتسك»، في الساعة 00:03 بالتوقيت المحلي، لهجوم بـ12 قذيفة من عيار 120 ميلمترا حيث جرى القصف باتجاه مصنع للمنتجات الكيميائية، كما تم استهداف القوات الأوكرانية، بلدتي كوموناروفسك بـ10 قذائف من عيار 120 ميلمترا وستاروميخايلوفكا بـ20 قذيفة من عيار 82 ميلمترا.

وكانت قوات «جمهورية دونيتسك»، قالت في وقت سابق، إن أوكرانيا رفضت اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار، مضيفة في بيان، إنه حتى عصر أمس السبت، بالتوقيت المحلي أطلقت قوات الأمن الأوكرانية 424 قذيفة ولغما على أراضي الجمهورية «دونيتسك الشعبية».

تعرض 21 مستوطنة في «دونيتسك» لإطلاق النار

وأشارت قوات «دونيتسك»، إلى تعرض 21 مستوطنة في الجمهورية لإطلاق النار، كما تم استخدام أنواع مختلفة من قاذفات القنابل والأسلحة الصغيرة، من عيارات 122 ملم وقذائف هاون 120 و 82 ملم، موضحة أنه تم إطلاق أكثر من 627 قذيفة ولغما وقنابل يدوية عبر أراضي الجمهورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، التي قال فيها إنه من السخافة الحديث عن وجود إبادة جماعية في دونباس، إن بلادها سترسل لـ الزملاء في الخارجية الألمانية قريبا معلومات عن المقابر الجماعية في المنطقة لتتعرف القيادة الألمانية عليها.

وأشارت زاخاروفا على «تليجرام» إلى أن بلادها أرسلت هذه المواد إلى واشنطن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونددت السلطات في البرازيل، أمس السبت، بانتقادات واشنطن لزيارة التي أجراها رئيس البلاد جايير بولسونارو مؤخرا إلى روسيا.

وعبرت وزارة الخارجية البرازيلية، عن أسفها لنبرة تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، التي قالت، أمس الأول الجمعة إن البرازيل بدت على إثر الزيارة معزولة عن المجتمع الدولي بغالبيته العظمى.