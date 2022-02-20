رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2022، عقب اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بنسبة نجاح بلغت 63.2% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، وبنسبة نجاح بلغت 64% للإعدادية المهنية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

وتنشر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط في جميع الإدارات، إذ يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم كاملة من خلال الضغط على الرابط التالي https://natega.exam-eg.com/assiut/

كما يوجد رابط آخر للحصول على النتجية مباشرة من هنـــــــا.

نسبة نجاح طلاب الإعدادية

وأشار محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للطلاب النظاميين والمنازل بلغت 63.2%، مشيرا إلى أن عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألفا و358 طالباً، من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلاب.

نتيجة طلاب الإعدادية المهنية في أسيوط

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و179 طالبا، نجح منهم 5669 طالبًا، بنسبة نجاح بلغت 64%.

وأشار إلى أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 55%، والطلاب الصم وضعاف السمع 83%، مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية تمهيدا للبدء في التوزيع على المدارس، على أن تعلن لجميع الطلاب فور وصولها.