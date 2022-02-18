خطوات ومواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن بدء تلقي تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي، الترم الأول الثلاثاء المقبل 22 فبراير الجاري، وأنه من المقرر أن يتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم ومنع التزاحم بالكنترول الرئيسي ببنها، للحفاظ على عدم التزاحم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك عقب اعتماد النتيجة أمس، بنسبة نجاح بلغت 75.78%.

جدول تقديم التظلمات للشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول مواعيد التظلمات للشهادة الإعدادية في درجات إمتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2022 ولمدة أسبوعين كالتالي:

الثلاثاء 22 فبراير: إدارة بنها

الأربعاء 23 فبراير: طوخ وقها

الخميس 24 فبراير: شرق شبرا

الأحد 27 فبراير: غرب شبرا

الاثنين 28 فبراير: القناطر وقليوب

الثلاثاء 1 مارس: الخصوص والعبور

الأربعاء 2 مارس: شبين القناطر وكفر شكر

الخميس 3 مارس: الخانكة

الأحد والاثنين 6 و7 مارس: للمتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد بكل إدارة

على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعلن درجاتهم.

إجراءات تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن إجراءات تلقي تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، موحدة على مستوى الجمهورية كالتالي:

دفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها ثم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائيا.

يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

يستلم الطالب تقريرا لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يتراءى له.

يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة,

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

الحصول علي النتيجة بالدرجات

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابطا على موقع المديرية على الإنترنت للحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كاملة بدرجات المواد والمجموع الكلي والترتيب علي الإدارة والمدرسة والمحافظة والمتوافر حاليا من هنـــــــــــــا

كما يمكن الحصول علي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس على الرابط التالي من هنــــــــــــــا