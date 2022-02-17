رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2022 بنسبة نجاح بلغت 75.78%، حيث اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، النتيجة صباح اليوم.

رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابطا للحصول علي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط هنـــــــــــــــــــــــا

التظلمات تبدأ الثلاثاء

وأعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على مستوي المحافظة وفقا للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيرا على أولياء أمور الطلاب، في مقرات الإدارات التعليمية وليس الكنترول الرئيسي ببنها، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 ولمدة أسبوعين.

كفر شكر الأولى على المحافظة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن ترتيب الإدارات التعليمية في النتيجة جاء كالتالي:

كفر شكر

بنها

طوخ

العبور

شبين القناطر

قها

شرق شبرا

غرب شبرا

قليوب

الخانكة

القناطر الخيرية

الخصوص

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 115352 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 113489 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 85998 طالبا وطالبة.

وأوضح وكيل الوزارة أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للمكفوفين بلغت 100% وفي الإعدادية الرياضية 86.67%، واللغات 95.2%، والدولي 72.65%.

ووجه وكيل الوزارة التهنئة للطلاب الناجحين مطالبا إياهم بالمواصلة على التفوق والنجاح، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل موجها شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم وخاصة في فترة الامتحانات والكنترول.